Dit kost de Porsche 911 Speedster in Nederland

Het moge duidelijk zijn dat de 911 Speedster op basis van de 991.2 geen goedkoop speciaaltje gaat worden.

Is het de leukste 911 van de 991-reeks? @wouter zal zijn hoofd schudden na de onuitwisbare ervaring in de 911 GT2 RS. Dat de 911 Speedster minder snel is, maakt de Porsche niet minder leuk. Simpel gezegd is dit de open GT3 die Porsche nooit heeft gebouwd (en zal bouwen).

Na eindeloze concepts stond Porsche eindelijk met het productiemodel op de autoshow van New York. Met deze beurs net achter de rug zijn de orderboeken geopend voor de gelimiteerde 911. De Speedster komt in een oplage van 1.948 stuks op de markt. Je moet er dus snel bij zijn om de auto te bemachtigen. Je kunt er immers donder op zeggen dat alle exemplaren van de 911 Speedster in een mum van tijd zullen worden verkocht.

De 510 pk sterke Porsche, die in 4,0 seconden naar 100 km/u accelereert en een topsnelheid kent van 309 km/u, scoor je in Nederland vanaf 357.000 euro. Op duizend euro na een gemiste kans. Het had immers de ultieme knipoog geweest naar de 356 1500 America Roadster. Kies je voor de optionele handbak en andere extra’s dan kan de totale prijs naar verwachting nog aardig oplopen. Het zilvergrijze exemplaar op de foto’s is de 911 Speedster Heritage Edition. Wat deze variant meer gaat kosten ten opzichte van een ‘reguliere’ Speedster is (nog) niet bekend.