Reserveer een Volkswagen die je nog nooit hebt gezien

Niet kijken, wel kopen. Of in dit geval: reserveren.

Morgen gaat een belangrijke dag voor Volkswagen worden. De Duitse autofabrikant accepteert dan de eerste orders voor de ID.3 hatchback. De eerste elektrische productieauto in de ID-reeks van het merk.

Het is een serieuze trend aan het worden om als autofabrikant bestellingen te accepteren voor een elektrische auto die nog moet komen. Klanten bestellen in dit geval een nog geheimzinnige auto. Waar je bijvoorbeeld met de Peugeot e-208 weet wat voor uiterlijk je gaat krijgen, is dat in het geval van de ID.3 nog een geheimpje.

En daar gaat morgen ook geen verandering in komen. Volkswagen Nederland publiceerde foto’s van een gecamoufleerde ID.3 te vroeg op het internet. Deze zouden eigenlijk morgen pas live moeten gaan. De plaatjes zijn inmiddels offline gehaald, maar het internet is onvergeeflijk. Het Poolse Elektrowoz wist screenshots te maken en zo zie je ID alvast op je beeldscherm.

De vormen van de elektrische auto worden zichtbaar op de plaatjes. Een volledig beeld krijgt de koper nog niet. Eind 2019 gaat de ID.3 in productie en in 2020 zijn de eerste leveringen. Wie de auto vanaf morgen reserveert krijgt de ID.3 gegarandeerd geleverd in 2020.

Ik kan me zo voorstellen dat je liever wacht tot je de auto (in het echt) hebt gezien alvorens je een exemplaar reserveert. Dan zul je nog vier maanden geduld moeten hebben. Volkswagen trekt pas op de IAA in Frankfurt het doek van de productieversie van de ID.3.