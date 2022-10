Is dit de fraaiste Porsche 911 Speedster ooit?

Deze Porsche 911 Speedster is in ieder geval erg fraai. Is het de fraaiste ooit?

Aan het eind van de productierun van de Porsche 991, kwam nog de speedster op de markt. Waar de 911 Speedsters vroeger vaak op Carrera’s gebaseerd waren, al dan niet met wat extra juice, was de 991 Speedster nog wat extra speciaal. Het was feitelijk gewoon een 911 GT3 met het dak eraf, een lage voorruit en een double bubble motorkap.

Dat is geen slecht recept, want zo kan je nog meer genieten van de 4.0 liter grote atmosferische motor achterin. Niet verwonderlijk waren de 1.948 gebouwde Speedsters erg populair. Het was weer dringen bij de verkoper met al je Porsche-gear aan om te bidden en te smeken of je er eentje mocht kopen.

Maar als je je begeeft op Rennlist en dergelijke fora, dan is een 991 Speedster kopen natuurlijk niet genoeg. Zonder Paint-to-Sample kleurtje, doe je immers niet mee. Gelukkig heeft de koper van deze Speedster dat voor elkaar gekregen, met de kleur Amethyst Metallic. Oplettende lezers zal opgevallen zijn dat dit dezelfde kleur is die ondergetekende op ‘zijn’ GT3 RS heeft gespecificeerd toen we met de redactie wat Porkers samenstelden. Het mag dus gezegd worden dat de eerste eigenaar wat dat betreft impeccable taste heeft.

De gouden Speedster-logo’s passen goed bij de kleur, maar is het echt de fraaiste Speedster? Mwah, het interieur met een ruitje moet een beetje je ding zijn. Persoonlijk had ik liever pepita of een crème-kleurig lederarrangement gezien. Maar ach, je kan niet alles hebben.

Deze Speedster kan je nu echter wel hebben, als je het hoogste bod plaatst op Bringatrailer. Momenteel staat de teller op 355.000 Dollar. Koop dan?