Dit kost de Skoda Octavia RS iV met 245 pk - Autoblog.nl

Dankzij een plug-in hybride aandrijflijn heeft Skoda de Octavia RS iV scherp in de prijslijst kunnen zetten.

De Skoda Octavia RS iV beleefde zijn digitaal debuut in Genève in 2020, bijna een jaar geleden. Daarna was het nogal stil rondom het model. Kregen we in Nederland überhaupt deze RS? Eindelijk is het verlossende woord gesproken, want binnenkort kun je de Octavia RS iV bij de dealer bewonderen. Als de lockdown voorbij is natuurllijk.

Dat de Octavia RS iV alsnog in de prijslijsten opduikt is stiekem geen verrassing. De Cupra Leon, Golf GTE en Audi A3 als plug-in hybride zullen ook immers in Nederland verkocht gaan worden. Deze Octavia RS iV maakt gebruik van hetzelfde recept als de andere genoemde VAGgenoten. Dat betekent een viercilinder benzinemotor, gekoppeld aan een elektromotor en een 13 kWh accu. Het systeemvermogen bedraagt 245 pk en 250 Nm koppel.

De eerste Octavia RS als plug-in hybride sprint in 7,3 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 225 km/u. En dan kun je ook nog eens 60 kilometer volledig elektrisch rijden. Op papier dan, in de praktijk zal dat 40 á 45 kilometer zijn.

In Nederland brengt Skoda het model als Business-uitvoering op de markt. Dat betekent 18-inch velgen, RS-bumpers, Full LED matrix koplampen, extra donker getinte ramen achter en een zwarte afwerking van grille en buitenspiegels.

Prijzen voor de nieuwe Skoda Octavia RS iV beginnen bij 42.390 euro voor de hatchback. De combi is er vanaf 43.790 euro. Bestellen kan vanaf vandaag. In maart zullen de eerste leveringen plaatsvinden.00