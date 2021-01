Licht aangepaste BMW X5 is bijna perfect - Autoblog.nl

Deze licht aangepaste BMW X5 mocht alleen een ander kleurtje hebben. Dat dan weer wel.

Het is eigenlijk niet voor te stellen dat we inmiddels al op de vierde generatie van de BMW X5 zitten. Gevoelsmatig was het nog niet zo lang geleden dat ondergetekende als olijke guppenkop de introductie van de eerste generatie (E53) live kon meemaken.

Ondanks enkele gefronsde wenkbrauwen van puristen* was de auto een enorme hit. De X5 heeft BMW geen windeieren gelegd. Inmiddels heeft BMW een complete lijn van X-modellen die populairder lijken te zijn dan de reguliere modellen. Je kunt jezelf niet echt onderscheiden met een X5. Daarvoor kun je terecht bij diverse tuners. Het nadeel is dat je dan vaak in een foute sjakenbak rondrijdt.

Licht aangepaste BMW X5

Gelukkig heeft 3D Design de oplossing voor je. 3D Design is een Japanse tuner. In tegenstelling tot sommige andere Japanners gaan ze zeer subtiel en zorgvuldig te werk. Ze hebben veel tuningsonderdelen die je BMW net even wat beter, fijner en sneller maken zonder dat je het basisproduct geweld aan doet. Wat vinden we van deze licht aangepaste BMW X5?

De bodykit is het meest in het oog springend. Dankzij de witte lak kun je goed zien wat er anders is. Er is een nieuwe voorspoiler die een stukje dieper en breder is. Harstikke fout natuurlijk om een voorspoilerlip op een witte BMW te plakken, maar het geeft de X5 wel wat meer uberholprestige. En kan BMW niet gewoon hier een elektromotor in lepelen, dan is die ietwat lelijke iX meteen overbodig





















Aan de achterkant van deze licht aangepaste BMW X5 is er een nieuwe spoiler die net even wat verder doorloopt. Normaliter zijn er meer accessoires mogelijk, zoals andere wielen en een sportuitlaat, maar die opties zijn dit keer niet aangevinkt. In motorisch opzicht is er het een en ander mogelijk bij 3D Design.

Met de BoosterChip is een behoorlijke stijging mogelijk. De B58-motor gaat van 326 pk naar zo’n 380 pk. Meer dan voldoende. Met 3D Design Level Control kun je de motortuning naar wens afstellen. Er zijn in totaal 9 (!) verschillende programma’s die je kunt kiezen. Voor nog veel meer power kun je naar Dähler.

















Koffie interieur!

De oplettende lezer zal het al gezien hebben, deze licht aangepaste BMW X5 staat bij een bekende BMW-garage in het Midden-Oosten. De exterieur kleur is niet heel erg bijzonder, maar het interieur is om van te watertanden. Daar heeft 3D Design overigens niet heel veel aangedaan, maar BMW Individual. De auto is voorzien van Merino leder in de kleur ‘Coffee’. Het geheel wordt met fraai hout afgewerkt. Kortom, de ideale X5. Op de kleur na, dan.

*puristen = mensen die wel klagen over nieuwe auto’s, maar ze per definitie niet kopen.