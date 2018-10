Dit kost de Tesla Model 3R van RevoZport

Is de elektrische sedan zo wel te pruimen?

In tegenstelling tot de Model S heeft de Model 3 een ‘meh’ voorkomen. Het is niet de knapste auto in de korte geschiedenis van Tesla. Tuner RevoZport Racing Technology weet er een goede draai aan te geven met deze R-Zentric Model 3R.

De Model 3 is volgens de tuner uit Hong Kong geïnspireerd op de nieuwe Roadster. RevoZport is niet de eerste die de Model 3 weet aan te pakken. Eerder zagen we al een concept van Unplugged Performance. De R-Zentric Model 3R van RevoZport heeft nieuwe remmen en een bodykit gekregen met onder meer spoilerlipjes en een dikke diffuser.

Verder werd de Tesla op 21-inch lichtmetalen gezet. De voorbanden hebben een grootte van 255/21 en achter meet het rubber 305/21. Volgens de tuner komt deze R-Zentric Model 3R beter uit de verf op een circuit in vergelijking met een reguliere Tesla Model 3.

We moeten de tuner maar op de blote ogen geloven, want voor nu blijft het bij een render. Vanaf oktober is de bodykit leverbar. De tuning kost 9.500 dollar.