Vernieuwde Audi R8 LMS is tikkeltje bruter

Net het oude model gekocht? Niet getreurd, Audi heeft goed nieuws.

In Parijs heeft Audi het doek getrokken van de vernieuwde R8 LMS GT3. Het voorgaande model stamde alweer uit 2015. Verwar deze LMS overigens niet met de R8 LMS GT4 sports car uit 2017. Dat is een teruggetunede variant en opereert in een andere raceklasse.

De auto werd onthuld door Michael-Julius Renz, directeur bij Audi Sport GmbH, en Chris Reinke, hoofd Audi Sport als het gaat om klantenracers. Volgens Audi beschikt deze nieuwe R8 LMS over een verbeterde aerodynamica. Ook is de koeling aangepakt zodat de V10 minder hoeft te zweten. Daarnaast is de levensduur van de versnellingsbak verbeterd. Het goede nieuws voor teams met een R8 LMS uit 2015 is dat al deze upgrades ook op het oude model geleverd kunnen worden.

De 585 pk sterke 5.2 FSI V10 is in deze setting vrijwel ongewijzigd gebleven. Teams die de R8 LMS kopen kunnen elke 10.000 kilometer op een uitgebreide beurt rekenen en elke 20.000 kilometer wordt de motor gereviseerd.

Vanaf november is de nieuwe R8 LMS leverbaar. Prijzen beginnen bij 398.000 euro exclusief belastingen. Je oude R8 LMS ombouwen naar deze nieuwe spec kost 28.000 euro exclusief belastingen.