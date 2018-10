De prachtige BMW M850i in het echt

We hebben bijna 20 jaar moeten wachten op een nieuwe 8 Serie, maar dat was het waard!

Op de autoshow in Parijs staat op dit moment deze BMW Coupe te schitteren. De auto is tegelijk ontwikkeld met de M8 GTE en deelt dus onderdelen met de racer. Een laag zwaartepunt, veel aluminium, magnesium en koolstofvezel, om maar wat te noemen. De auto wordt in eerste instantie aangeboden in twee smaken: de 840d xDrive met een 320 pk sterke zes-in-lijn dieselmotor. De versie die iedereen echter wil is de BMW M850i xDrive. Deze M850i xDrive is (voor nu) het topmodel van de nieuwe 8 Serie. De geblazen 4.4-liter V8 levert 530 pk en 750 Nm koppel. De sprint van 0-100 km/u doet de M850i xDrive in slechts 3,7 seconden. Nette specs en vooral een zeer net design. Iets wat een zeer welkome afwisseling is in het huidige BMW-gamma.

De auto was al eens gespot bij een Duits tankstation (hoe toepasselijk), maar is vanaf 24 november te bewonderen bij de dealer. Nieuwe varianten komen volgend jaar, waaronder een M8 en een Cabrio.

