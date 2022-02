Het briljante panoramadak van de Porsche Taycan Sport Turismo

De Porsche Taycan Sport Turismo komt met een heel bijzonder panoramadak: Sunshine Control. Het panoramadak van de toekomst! We laten zien hoe het werkt.

Diverse instellingen

Een opvallende feature van de Porsche Taycan Sport Turismo is het nieuwe optionele panoramadak met Sunshine Control, ook bekend als Light Control. Met deze nieuwe functie is het dak met een druk op de knop mat of transparant te maken.

Het grote glasoppervlak is onderverdeeld in negen secties die afzonderlijk kunnen worden geregeld. Zo kunnen ofwel het hele dak of specifieke delen worden omgeschakeld van transparant naar mat. Naast de twee instellingen “Clear” en “Matt” kunnen ook onder meer “Semi” en “Bold” worden geselecteerd. Dit zijn vooraf gedefinieerde patronen met smalle of brede segmenten.

PDLC-technologie

Vloeibare kristallen zitten in een film met behulp van PDLC-technologie (polymeer-gedispergeerde vloeibare kristallen). Met dispergie doelen we op een mengsel waarbij een stof fijn verdeeld is in een andere stof.

Deze kristallen worden via elektrische contactpunten van stroom voorzien. Bij lage wisselspanning rangschikken de kristallen zich in milliseconden zodanig dat de ruit transparant wordt. Omgekeerd, als het glas wordt losgekoppeld van de voeding, veranderen de vloeibare kristallen in een ongeordende toestand. Het resultaat: de ruit wordt ondoorzichtig. Sunshine Control wordt bediend via het centrale infotainmentdisplay nadat de functie is geselecteerd op het aanraakscherm.

In- en uitschakelen

Naast de instellingen Clear en Matt kan ook Semi of Bold worden geselecteerd. Dit zijn voorgedefinieerde patronen met smalle of brede segmenten. Het heeft zelfs een dynamische rolgordijninstelling, die een schakelvolgorde in de afzonderlijke segmenten activeert wanneer de Taycan-bestuurder zijn vinger over een afbeelding van het dak op het display schuift. Wanneer het voertuig wordt uitgeschakeld, verandert het glas automatisch in zijn ondoorzichtige toestand. De laatst gebruikte dakinstelling wordt opgeslagen voor de volgende keer dat de auto wordt gestart.

Warmte buiten houden

Het innovatieve panoramadak met Sunshine Control heeft een meerlaagse opbouw die warmtestraling zo goed afschermt dat het dak ook in transparante toestand beter beschermd is tegen hitte dan bij een mechanisch rolgordijn of conventioneel glazen dak. Slechts 15 procent van de warmte komt het interieur van de auto binnen, zoals blijkt uit metingen in de zonnesimulatiekamer in het Porsche Development Center in Weissach. Bij conventionele daken komt meer dan 30 procent van de warmtestraling het interieur van een auto binnen.