Dit kost de Volkswagen e-Transporter in Nederland

Beter laat dan nooit: de elektrische Volkswagen Transporter is hier.

Omdat we momenteel de EV 10-daagse hebben heeft Volkswagen besloten dat dit een mooi moment is om de prijzen van de e-Transporter bekend te maken. Oké, misschien is het gewoon toeval, dat kan ook.

In augustus presenteerde Volkswagen eindelijk de nieuwe Transporter T7, wat stiekem gewoon een Ford Transit is (niet verder vertellen). Aangezien Ford een E-Transit heeft, komt Volkswagen logischerwijs ook met een elektrische Transporter: de e-Transporter.

Prijs e-Transporter

Dit konden we in jullie in augustus al vertellen, maar nu weten we ook wat de actieradius en de prijs is. Dat is natuurlijk wel relevante info. We zullen het maar meteen verklappen: de e-Transporter is er vanaf €46.990 ex. btw.

Actieradius

Voor dat bedrag krijg je de instapversie met 136 pk. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor versies met 218 pk en 286 pk (net als bij de Transit). In alle gevallen krijg je dezelfde accu, met een capaciteit van 64 kWh. Deze is goed voor maximaal 330 km aan range (WLTP). Daarvoor moet je uiteraard de minst krachtige versie kiezen.

Volkswagen vermeldt alleen de meest gunstige range, maar de actieradius van de andere versies kunnen we ook wel vertellen. De E-Transits met 218 pk en 286 pk hebben respectievelijk 314 en 275 km range. Dat zal bij de e-Transporter misschien een kilometertje meer of minder zijn, maar dat zal nooit veel schelen.

Concurrentie

We pakken ook nog even de prijzen van een aantal rivalen erbij:

Renault Trafic E-Tech Electric (122 pk, 294 km range): €39.495

Opel Vivaro Electric 75 kWh (136 pk, 329 km range): €43.400

Ford E-Transit Custom (136 pk, 329 km range): €46.320

Volkswagen e-Transporter (136 pk, 330 km range): €46.990

Zoals je ziet zijn de specs heel erg vergelijkbaar, maar is de e-Transporter toch de duurste. Het prijsverschil met een E-Transit is trouwens te verwaarlozen, dus je kunt je keuze ook gewoon af laten hangen van welke neus je mooier vindt.