Nieuwe Ford E-Transit: eindelijk een bruikbare elektrische bus?

De “elektrische revolutie voor ondernemers” waar Ford over spreekt is misschien wat overdreven, maar het begint erop te lijken.

Lekker veel koppel dat vanaf moment één beschikbaar is, dat is helemaal niet verkeerd in een bus. Wat dat betreft zijn elektrische bedrijfswagens geen gek idee. En dan hebben het nog niet eens over de financiële voordelen. Het probleem is alleen dat de range vaak nog vrij beperkt is. En dat wordt er natuurlijk niet beter op als je ‘m vol gaat gooien en er een aanhangwagen achter hangt.

E-Transit Custom

Gelukkig komt Ford nu met een compleet nieuwe Ford E-Transit Custom. Deze bus kan je bekend voorkomen, want die werd in mei al onthuld. Wat valt er dan nog voor nieuws te melden? Nou, Ford heeft nu ook de specificaties bekend gemaakt. Die hadden we nog niet.

Range

Het enige wat we wisten was de range. Die is 380 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Dat is op zich niet verkeerd. De directe rivalen van Opel, Peugeot, Citroën, Fiat en Toyota gebruiken allemaal dezelfde techniek en hebben een range van maximaal 330 kilometer. Dat is alvast 1-0 voor Ford. De E-Transit haalt deze actieradius uit een 74 kWh accupakket, die gebruik maakt van dezelfde technologie als de F-150 Lightning.

Snelladen

De E-Transit kan ook sneller laden. En dan bedoelen we niet dat je sneller spullen achterin kunt gooien, maar dat de accu sneller vol is. De nieuwe Ford E-Transit Custom kan namelijk snelladen met 125 kW, terwijl de eerdergenoemde concurrenten het met maximaal 100 kW moeten doen. Qua range en laadvermogen moet de Ford wel zijn meerdere erkennen in de ID. Buzz, maar dat is qua praktische bruikbaarheid eigenlijk geen concurrent.

Motoren

Wat de motoren betreft heb je twee opties: een elektromotor met 100 kW (136 pk) of eentje met 160 kW (217 pk). In beide gevallen heb je 415 Nm koppel, dus de E-Transit is altijd vlot genoeg. Belangrijk nog: de E-Transit Custom mag tot 2.000 kg trekken. Dat is dubbel zoveel als de vijfling van Stellantis/Toyota. Qua laadvermogen is de E-Transit dan weer geen uitblinker, met 1.100 kg.

Productie

De prijs is uiteraard ook nog een factor, maar die kunnen we helaas nog niet vermelden. Het gaat ook nog wel even duren voordat de eerste zzp’ers in de nieuwe E-Transit rondzoeven. De productie gaat namelijk pas eind volgend jaar van start. Als je als ondernemer een Ford E-Transit overweegt heb je dus nog even bedenktijd.