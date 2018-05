Officieel: Roush Jackhammer met 710 pk

Het ultieme pretpakket.

Het Amerikaanse Roush heeft een nieuw pakketje in het gamma opgenomen voor de gefacelifte Mustang. Ze noemen het de Jackhammer en maakt van de 5.0 Mustang een waar beest. De uiterlijke aanpassingen zijn minimaal, voor het echte feest moet je een blik onder de motorkap werpen.

Na installatie van een TVS 2650 Supercharger levert de achtcilinder een brute 710 pk en 827 Nm koppel. De klant kan zelf kiezen om een manuele of een Mustang met 10-traps automaat (meh) te leveren. Roush bouwt namelijk dit soort pakketten op bestaande Mustangs. De klant levert de auto en de tuner maakt er vervolgens een ongetemd monster van. De producten van Roush komen met vijf jaar/60.000 mijl garantie.

Helaas heeft Roush niet bekendgemaakt hoeveel sneller de Mustang is met de lel van een supercharger. De 2018 Jackhammer upgrade is er vanaf 14.765 dollar. De prijs kan oplopen als men kiest voor extra’s als een nieuw uitlaatsysteem of stickers.