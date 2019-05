Dit kost de Mazda CX-30 in Nederland

De voorlopige prijs is bekendgemaakt van de Mazda3 op hoge pootjes.

Mazda presenteerde in Genève de CX-30. Een nieuwe crossover die het ‘gat’ tussen de CX-3 en CX-5 moet gaan opvullen. Vandaag komt de Japanse autofabrikant met een prijskaartje voor het model, maar ren zeker nog niet naar de dealer als je een leuker sturende auto wil.

De CX-30 komt voorlopig alleen als Skyactiv-G 122 (benzine) en als Skyactiv-D 116 (diesel) op de markt. Beide varianten zijn wat truttig qua vermogen voor een auto als deze. Wat dat betreft is het verschil met een concurrent als de Nissan Qashqai niet heel groot. Net als bij de Mazda3 is het beter om te wachten op de latere Skyactiv-X motor die 181 pk gaat krijgen.

Prijzen voor de CX-30 beginnen bij 29.990 euro voor de Skyactiv-G 122 met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Vanaf september staat de crossover bij de dealer. Wat de diesel moet gaan kosten is nog niet bekend. Net als dat informatie over de Skyactiv-X vooralsnog schaars is.

Het nadeel van die latere Skyactiv-X motor gaat ongetwijfeld de prijs zijn. 30 mille voor een lullige 122 pk is al geen feest. Laat staan een 181 pk variant die met de Nederlandse CO2 belasting de prijs flink kan opdraven. Eén voordeel heeft deze CX-30 ten opzichte van die Mazda3. Het verschrikkelijke dode hoek-ontwerp van hier tot Hiroshima is niet meegenomen naar de crossover.