Lister komt terug met Storm Supercar

Eindelijk krijgt de epische supercar een opvolger.

De laatste tijd lijken we overspoeld te wworden door nieuwe hypercars. Heel erg gaaf, natuurlijk. Maar het nadeel is dat we niet altijd ‘een gevoel’ hebben bij een supercar of hypercar. Veel vermogen, nog betere prestaties en een torenhoog prijskaartje.

Lister

Gelukkig komt Lister om de hoek kijken. Kijk, Lister kennen we al jaren. Naast de uiterst guitige en legendarische Knobbly, kennen we de Britten van de vele bijzondere Jaguars. Denk aan de diverse getunede XJ’s en natuurlijk de F-Type Thunder met 666 pk uit de moddervette V8.

Storm

In de jaren ’90 maakte Lister furore met de Storm, een gigantisch grote supercar met een gigantische grote V12. De Jaguar twaalfcilinder was vergroot naar 7 liter en geldt nog altijd als een van de vetst klinkende V12’s aller tijden. Rond die periode werd er zelfs mee geracet. Eigenlijk is het andersom: er werd voornamelijk mee geracet en slechts enkele (4) straatversies van verkocht. Lees alles wat je moet weten over de Lister Storm in dit artikel.

Elektrisch

Gelukkig doet Lister nog wel aan Jaguars tunen, maar de prestigieuze supercar projecten hebben ze 25 jaar lang aan hun voorbij laten gaan. Tot nu want de Lister Storm komt terug! De nieuwe Storm zal wel ietsje anders worden dan zijn illustere voorganger. Het zal sowieso niet een goed klinkende supercar worden, want het betreft een elektrische auto.

EV raceserie?

De tweet van Lister (die we onderaan voor je vermeld hebben) laat een vrij typische supercar tekening zien. We kunnen er vrij weinig over zeggen. Met al die elektrische hypercars die op komst zijn, lijkt ons een elektrische hypercar klasse wel interessant. Veel vermogen, nog meer koppel en een prestigestrijd tussen Tesla (Roadster), Lister (dit apparaat), Lotus (Evija) en Rimac (Concept 2), onder andere.

Wanneer de Lister Storm onthuld wordt, is vooralsnog niet bekend.