'Subaru werkt samen met Toyota aan nieuwe AWD hot hatch' - Autoblog.nl

Het lijkt erop dat we na de GR Yaris nog een gaaf rallykanon kunnen verwachten uit Japan.

Toyota wist vorig jaar de tongen aardig los te maken met een vierwielaangedreven hot hatch: de GR Yaris. Een homologatiespecial als deze hadden we nog nooit gezien van Toyota. Er is een ander Aziatisch merk dat wél naam heeft gemaakt met vierwielaangedreven rallykanonnen: Subaru. Volgens de laatste berichten hebben zij nu ook een interessante nieuwe hot hatch in de pijplijn zitten.

Toyota werkt samen met Subaru al aan de BRZ/GT86-tweeling en diens opvolgers, dus bij dit nieuws denk je al snel aan een Subaru-broertje van de GR Yaris. Toch wijzen de geruchten op een auto die af zal wijken van de GR Yaris.

Het is in ieder geval duidelijk dat het om een vierwielaangedreven hot hatch gaat. Deze zal echter over een ander AWD-systeem beschikken dan de GR Yaris. De nieuwe Soeb zal wel samen met Toyota ontwikkeld worden. De Japanse autogigant had eerder al aangegeven dat er samenwerking op het vlak van vierwielaangedreven auto’s zou komen.

De Japanse bron spreekt over een auto van het formaat van de Impreza. Het lijkt er echter op dat het niet om een opvolger of variant van de Impreza gaat. De berichten zijn nu nog enigszins verwarrend, maar een leuke hot hatch is natuurlijk altijd welkom. Er wordt gesproken over een introductie in 2022, dus we rekenen erop dat er op niet al te lange termijn meer duidelijkheid komt.

We moeten er wel meteen bijzeggen: het is maar zeer de vraag is of we de auto ooit welkom mogen heten in Nederland. De nieuwe Subaru BRZ komt namelijk ook niet naar Nederland en zelfs een huis-tuin-en-keuken-Impreza is hier niet langer te krijgen. Daarmee lijken de tijden dat je bij de Nederlandse Subaru-dealers terechtkon voor een lekker scheurijzer voorgoed voorbij te zijn. Op internationaal niveau heeft Subaru haar sportieve aspiraties gelukkig nog niet verloren.

Via: Carsguide