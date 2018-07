Dit kunnen we de komende jaren van McLaren verwachten

Wat staat er op de agenda van de Britse autofabrikant?

McLaren: love it or hate it. Persoonlijk heb ik niet veel met het merk, mede omdat ze de 3.8 en 4.0-liter twinturbo V8 tot in den treure recyclen (op heel het modellengamma). Aan de andere kant kun je alleen maar respect hebben voor de mannen en vrouwen in Woking. Wat begon met de MP4-12C als nieuw offensief, is uitgegroeid tot een weergaloos succes met precisiekanonnen die het leven van menig supercar zuur maken. McLaren Automotive is inmiddels uitgegroeid tot het grootste bedrijf binnen de McLaren Group.

De modellen die we nu kennen zijn slechts het tipje van de ijsberg. Op Goodwood heeft McLaren CEO Mike Flewitt het toekomstprogramma van het merk gepresenteerd onder de noemer Track25. In zijn speech kwamen interessante nieuwtjes naar boven.

Zo maakte McLaren onder meer bekend dat het complete gamma de komende zeven jaar op de hybride toer gaat. Elk model krijgt een vorm van elektrificering. Daarnaast gaan de Britten met volledige elektrische techniek aan de slag. Ze willen een high-power batterijsysteem ontwikkelen dat het mogelijk moet maken om 30 minuten volledig elektrisch te kunnen knallen op een circuit.

De komende jaren wil McLaren maar liefst 18 nieuwe modellen en modelvarianten introduceren, inclusief een nieuwe McLaren P1. 18 klinkt misschien veel, maar vergeet niet dat de aantallen in rap tempo oplopen als McLaren naast een coupé, ook een spider en LT-variant ontwikkeld. 18 delen door 3 is dus hooguit 6 nieuwe modellen (in 6 jaar).

Hierdoor zal de productie met 75 procent worden verhoogd. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 6.000 McLarens per jaar worden gebouwd rond het jaar 2025. Om dit mogelijk te maken is marktuitbreiding nodig. McLaren opereert momenteel in 31 landen met 86 dealers. Dat moeten straks 100 dealers worden. Nieuwe markten zullen worden aangeboord in Rusland, India en Midden- en Oost-Europa.

De Britten hebben er geen oren naar om een fabriek buiten Engeland te bouwen. Ook alle toekomstige McLarens zullen en blijven in Woking geproduceerd worden. Er wordt 1.2 miljard Britse pond uitgetrokken voor Track25. Daarvan is 50 miljoen bestemd voor het nieuwe McLaren Composites Technology Centre (MCTC). Hier worden lichtgewicht materialen ontwikkeld voor de auto’s van het merk.

Op het gebied van technologie en veiligheid wenst McLaren tevens de nodige verbeteringen. De auto’s moeten geavanceerde computerbescherming krijgen en een nieuw voertuigvolgsysteem zit in de pijplijn. Een andere vernieuwing is de komst van over-the-air software updates, zodat bezoeken aan de dealer minder plaats hoeven te vinden.

Hoewel er veel werd gesproken over allerlei vernieuwingen, viel er geen woord over een gloednieuwe motor. Wel liet McLaren weten dat de focus op de middenmotor zal blijven en hier niet van zal afwijken.