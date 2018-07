Hier, alle specs en pics van de McLaren 600LT

Gaat 'ie hard, of hárd?

Dat is natuurlijk een subjectief issue, afhankelijk van of je het afzet tegen een Volkswagen T-Cross 1.0 TSI of tegen een Top Fuel dragster. Maar voor degenen onder ons die niet de achternaam Force hebben is het antwoord op de vraag ‘hárd’.

In 2,9 seconden knalt de 600LT naar de honderd en 5,3 seconden later rijd je tweehonderd. Dit is mogelijk dankzij 600 pk, maar ook dankzij het feit dat de 600LT een drooggewicht heeft van 1.247 kilogram. Helaas staat op het kenteken waarschijnlijk net een wat hoger gewicht, waardoor je alsnog in een hoger MRB-tarief valt, maar soit. Optioneel kan McLaren Special Operations nog een Clubsport of Clubsport Pro pakketje voor je regelen waardoor de auto nog lichter wordt. Toch wel gaaf een auto met een dergelijke gering gewicht. Waar vind je dat nog tegenwoordig. De kracht-tot-gewicht ratio is 481 pk per 1.000 kilogram.

McLaren vergelijkt de 600LT in haar eigen persbericht dan ook met de 675LT en claimt dat de nieuwe auto in sommige opzichten beter, sneller en extremer is dan de ‘oude’. Een beetje vreemd misschien om de grotere en duurdere 675LT op die manier te ‘dissen’, maar ach, dat ding is al lang en breed uitverkocht en de 600LT nog niet.

De 600LT baseert op de 570S, maar McLaren heeft duidelijk veel meer gedaan dan alleen de motor wat gekieteld. Los van het feit dat de auto een langere staart heeft en de uitlaten aan de bovenkant van de koets uitstromen, zit er bijvoorbeeld ook de double wishbone ophanging op uit gesmeed aluminium afkomstig van de Super Series. Tevens ligt de auto 8 millimeter dichter bij het asfalt. Om te zorgen dat het lichtgewicht niet gaat vliegen, is de aerodynamica aangepast. Hierdoor heb je bij 250 per uur honderd kilo aan downforce. De Pirelli P Zero Trofeo R’s en keramische remmen zorgen dat de auto zo goed mogelijk onder controle blijft. De 600LT heeft slechts 117 meter nodig om van tweehonderd weer af te remmen tot stilstand. Dat is één meter meer dan een McLaren P1.

In het Verenigd Koninkrijk kost de 600LT inclusief belastingen 185,500 Pond. Maar je wil het Clubsport pakket er ook bijhebben, want dan is alles (stoelen, dak, spijlen van het stuurwiel, flippers et cetera) van carbon. Dit pakket kost je nog eens 24.170 Pond. Het Clubsport Pro pakket kan je in principe laten zitten, tenzij je naar het circuit gaat. Dit behelst namelijk met name een zespuntsharnas in kekke kleurtjes zoals blauw, rood of McLaren Orange. Mocht je niet per se fan zijn van carbon maar de speciale stoelen wel swag vindt hebben, kan je die ook los bestellen voor 4.990 Pond. Voordat je een bestelling plaatst moet je alleen nog even in acht nemen dat je voor gele platen nog een klein tonnetje extra mag overmaken aan de oorlogskas in Den Haag.