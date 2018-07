BREEK: Tesla bereikt potentieel kostbare mijlpaal

Het moment dat je wist dat komen ging is aangebroken.

Spannende tijden breken spoedig aan voor Elon Musk en de zijnen. De toko van de man die onlangs nog wat salty was omdat de Thaise autoriteiten zijn spul niet gebruikten voor het redden van het inmiddels fameuze voetbalteam uit een grot, moet haar boontjes binnen afzienbare tijd zien te doppen met gereduceerde overheidssteun. De oplettende lezers weten wat dat betekent; Tesla heeft in de Verenigde Staten haar 200.000ste auto geleverd!

We schreven onlangs al dat deze in principe heugelijke gebeurtenis eraan zat te komen en dat Tesla het magische moment optimaal probeerde te timen. Als ze de 200.000ste vóór 1 juli geleverd hadden, konden klanten nog maar tot en met 30 september genieten van de maximale tax credit van 7.500 Dollar die de Amerikaanse overheid tot nu toe beschikbaar stelt aan Tesla-kopers. Vanwege bureaucratie kan dat nu echter tot het einde van dit jaar. Daarna wordt de tax credit stapsgewijs afgebouwd. In de eerste helft van 2019 zal deze nog 3.750 Dollar bedragen en in de tweede helft van 2019 1.875 Dollar. De helft van de helft in de tweede helft dus, simpel te onthouden.

Tesla zal vervolgens moeten bewijzen dat ze ook op eigen kracht auto’s kunnen verkopen, liefst op een manier die winstgevend is. Het is kortom crunch time voor Musk en de zijnen. Maar ach, dat is de afgelopen jaren eigenlijk ook niks nieuws meer voor de EV-pionier.