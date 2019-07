Dit kunnen we verwachten van de Mercedes-AMG GLB45

Jazeker, de GLB AMG mist nog in jouw leven. Maar niet voor lang!

Niches zijn er om gevuld te worden. Cliché’s zijn heel erg cliché, maar ook heel erg waar. Daarom zijn het cliché’s. “Er is kennelijk vraag naar, wie zijn wij dan om daar niet aan te voldoen?”.

Zomaar wat passages die voorbijkwamen bij het nadenken over de Mercedes-Benz GLB. Waarom komt Mercedes-Benz eigenlijk met de GLB (X247)? Er komt toch ook al een GLA en er is toch óók al een GLC? Dat klopt helemaal. Zoals de naam doet vermoeden, zit de GLB er precies tussenin. Het is een beetje de praktische variant van de GLA. In principe is de auto gebouwd op hetzelfde platform als de GLA, alleen is de GLB groter en biedt ‘ie plaats aan zeven personen.

Een groot verschil met de GLC is de layout. De GLB heeft de motoren (altijd viercilinders) overdwars geplaatst. In basis is de auto voorwielaangedreven, vierwielaandrijving is mogelijk via een haldex koppeling. De grotere GLC heeft de motor in lengte en kan besteld worden met vier-, zes- of achtcilinders. De GLB zit qua naam ertussenin, maar is dus meer een soort ‘GLA Plus’ dan een ‘GLC Compact’. Dat je niet tekort hoeft te komen met ‘slechts’ viercilinders bewijst de Mercedes-Benz GLB in AMG-trim.

Jazeker, ook van de GLB-Klasse gaan er extra snelle versies komen. Een oplettende en trouwe Autobloglezer schoof ons deze platen toe. Het gaat hier overduidelijk om de Mercedes-AMG GLB 45S, met een 2.0 viercilinder die 421 pk levert. De extra dikke voorbumper en verticale spijlen in de grille geven het weg dat het de snelste GLB is, ondanks de camouflage. De uitlaten zijn specifiek voor het testvoertuig, verwacht dezelfde stortkokers als we zagen op de A45S en CLA45S.

Wanneer de AMG-derivaten van de GLB er komen is nog niet bevestigd door Mercedes-Benz, maar er gaan diverse geruchten, gevoed door mannen in regenjassen. Als we daarvan uit gaan zal de GLB35 AMG arriveren op de IAA in september 2019 en de GLB 45 AMG op de NAIAS in januari 2020.