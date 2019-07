Deze Range Rover Sport heeft correcte velgen

Precies zoals het hoort.

De eerste Range Rover Sport was een schot in de roos voor Land Rover. Wel de prestige van een dure SUV, maar dan gericht op een jonger en extroverter publiek. De auto was een populair statussymbool onder succesvolle artiesten en sporters. Voor Land Rover was dit dubbel zo leuk, want naast succesvol was de auto in technisch opzicht geen Range Rover, maar een Discovery.

De tweede generatie is nu alweer een tijdje onder ons en zoals bekend in technisch opzicht een ‘compacte Range Rover’. De diversiteit qua beschikbare aandrijflijnen is enorm. Er kan gekozen worden voor een eenvoudige viercilinder diesel, maar een supercharged V8 in de Range Rover Sport SVR is ook gewoon mogelijk. Het is die laatste uitvoering die Project Kahn bij de kladden heeft gepakt. Als Kahn wil, kunnen ze best indrukwekkende projecten afleveren. Meestal slaan ze echter door in kitscherigheid, waardoor enkel Premier League-voetballers het een fraaie auto vinden.

Deze SVR kreeg een nogal heftige bodykit aangemeten. Met name de voorkant komt nogal ‘grotesk’ over. Die grille is ook niet het laatste woord in goede smaak. En in hemelsnaam, waarom zou je ‘ R A N G E R O V E R’ op de motorkap laten vervangen door de naam van een oud-keeper van Bayern München? Wel zijn de velgen zijn geslaagd te noemen. Ze meten 23″ en zijn daarmee wellicht een tikkeltje aan de grote kant, maar ze misstaan zeker niet. Prijzig detail is dat de velgen ‘gespiegeld’ zijn, waardoor ze aan beide kanten gelijk ogen, iets dat fabrikanten vaak níet doen.

Onder de motorkap heeft Kahn (nog) niets ondernomen. De V8 is nog steeds dezelfde 5.0 met mechanische compressor, goed voor 575 pk. Het interieur heeft Kahn daarentegen wel behoorlijk aangepakt. Het ‘gezellige huiskamer’-gevoel wat de ‘echte’ Range Rover weet te bieden, is hier absoluut niet aanwezig. Het is aannemelijk sportiever, met zwart en wit (geperforeerd) leer. Ook heeft deze auto koolstofvezel afwerking in plaats van hout. Op een auto van meer dan 2.400 kilogram kun je niet voldoende koolstofvezel hebben, natuurlijk.