Dit kwamen jullie allemaal tegen op vakantie! (Deel 1)

We hebben de gaafste vakantiespots tot nu toe verzameld in een artikel.

De vakantieperiode is nog niet voorbij, maar we hebben al een hoop vakantiespots mogen verwelkomen op Autoblog Spots. Daarom is het de hoogste tijd om deze te bundelen in een artikel. Als je jouw vakantiespots nog niet hebt geüpload: geen paniek, er komt nog een deel 2. Bovendien loopt onze winactie, waarbij je een BMW Powerslide Training kunt winnen, ook nog gewoon door.

We beginnen meteen met een dijk van een spot: een Porsche Carrera GT. De eigenaar was deze auto aan het uitlaten op de Zwitserse Sustenpas en @dubcars was daar toevallig op het juiste moment.

De Alfa Romeo Montreal is zo’n auto waarvan je heel vrolijk wordt als je er eentje tegenkomt. Zeker in het oranje. @meulen276 wist dit kunstwerkje van wijlen Marcello Gandini te spotten in het Franse Aunis.

@bartverbunt was in Modena en drie keer raden wat hij daar spotte? Een Ferrari! Het was wel een bijzondere, want de kersverse 12Cilindri hebben we nog niet vaak voorbij zien komen. Bart dacht eigenlijk dat hij een elektrische Ferrari had gespot, dus kennelijk maakt de 12Cilindri niet zoveel geluid als ‘ie geen toeren maakt.

Een klassieker levert toch altijd de meest idyllische vakantiekiekjes op. @t5power kwam in de Oostenrijkse Alpen deze zeer fraaie 3.0 CS tegen.

@roskampies trok niet naar het zuiden, maar naar het noorden. Ook dan kan kun je exoten tegenkomen, want onderweg naar Stockholm kwam hij een zeldzame 550 Barchetta tegen. Als bonus stond er ook nog een klassieke Jaguar XK op de trailer.

Een van de bedevaartsoorten die je als autoliefhebber in Italië kunt bezoeken is San Cesario sul Panaro, de thuishaven van Pagani. @chrisc viel met zijn neus in de boter, want daar wist hij de Huarya Codalunga te spotten. Die is zelfs voor Pagani-begrippen uiterst zeldzaam, met een oplage van 5 stuks.

Wij wisten het ook niet, maar Zweden is blijkbaar the place to be als je Amerikaanse auto’s wil spotten. @autospotter2011 kwam er diverse tegen, waaronder deze dikke Challenger. Die is overigens niet van een Zweed, maar van een Duitser.

Een knalrode McLaren 600LT kom je niet iedere dag tegen, maar toch was dit niet de meest bijzondere auto die bij @b088y voor zijn hotel stond in Zwitserland. Er stond namelijk ook een Dallara Stradale voor de deur. Dit is een zeldzame straatauto van de Italiaanse fabrikant die normaal vooral raceauto’s bouwt.

Een land waar je echt geen supercars verwacht is IJsland. Toch kwam @crashingduke er eentje tegen. Meerdere zelfs. Naast een SF90 en een 992 GT3 kwam hij ook deze fraai uitgevoerde 812 GTS tegen. Dat zijn nog eens onverwachte vakantiespotjes.

Heb je ook iets leuks gespot op vakantie of hoop je dat binnenkort te gaan doen? Dan zien we ook graag jouw vakantiekiekjes voorbijkomen op Autoblog Spots. Wie weet komt jouw spot voorbij in deel 2. Bovendien verloten we een BMW Powerslide Training onder de uploads. Let op: als je kans wil maken moet je in de beschrijving even #vakantiespot2024 vermelden bij het uploaden.