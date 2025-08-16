Zo veel geld moest Perridon betalen voor Bugatti Brouillard

We weten nu ook hoeveel muismatjes Michel Perridon heeft moeten verkopen voor de fraaie groene Bugatti Brulboe…euhm Brouillard.

Vorige week was er groot feest voor Michel Perridon. De inmiddels 62-jarige Rotterdammert is namelijk de eerste die een one-off Bugatti mocht ontvangen binnen het nieuwe coachbuilding initiatief van het merk. Dat programma heet Programme Solitaire en heeft als doel rijke mensen geld uit de zak kloppen unieke Bugatti’s voort te brengen die net als Remi, alleen zijn op de wereld.

Nu had Bugatti natuurlijk al de zwarte auto, oftewel La Voiture Noire. Maar die is zo uniek dat hij niet eens deel uitmaakt van het programma voor unieke auto’s. Vanaf nu zullen er dus echter meer solitaire Bugs het levenslicht zien. En ons aller Michel, heeft de eerste bij de kladden.

Zoals we eerder al schreven is het een buitengewoon smaakvol apparaat geworden. Waar Perridons Rimac Nevera de kleurstelling heeft van een kleffe lollie op de Kermis die al sinds 1995 geen koper heeft gevonden -laten we eerlijk zijn- is de Brouillard genoemde one-off episch fraai. De naam Brouillard verwijst overigens naar de oude knol van Ettore Bugatti. Sommigen vallen over alle paardendetails in het interieur. Uw trouwe verslaggever stoort zich er niet aan. Bovendien is ook hier een bijpassend mooie kleurstelling gekozen met een kek ruitjesmotief op de stoelen. Bugatti nieuwe stijl blijft immers toch een beetje de opper Golf GTI. Op een goede manier.

Uiteraard is de Brouillard ook te zien op de Kwartel dit jaar in Californië. Ook Perridon is van de partij. En inmiddels zou ook de prijs van dit moois bekend zijn. Zo’n 20 miljoen pegels. Kost wat, maar dan heb je ook wat dus. Voor Perridon maakt het niet uit. Na jaren buffelen met muismatjes, vastgoed en talentvolle coureurs als Jos Verstappen, Christijan Albers en Robert Doornbos, is de zakenman volgens Quote goed voor een paar honderd miljoen. Zodoende zou ons advies zijn: geniet ervan en koop er eventueel nog eentje bij. Waarvan akte.