Dit lentespeeltje maakt bijzonder hebberig

Nu de temperatuur nog wat omhoog.

De leukste ‘speeltjes voor erbij’ komen vaak uit het Verenigd Koninkrijk. Het merk BAC is daar geen uitzondering op. Met de Mono bouwen ze een ontzettend gave kart voor op de openbare weg. De Britten vieren een succesje, want Chassis No. 100 is een feit.

Om te vieren dat 100 Mono’s gebouwd zijn, heeft BAC van nummer honderd iets speciaals gemaakt. De auto werd voorzien van een custom uiterlijk. Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat het bedrijf werd opgestart in het Verenigd Koninkrijk, de Mono is sinds 2012 in productie. Drie exemplaren van de Mono worden er maandelijks gebouwd.

In tegenstelling tot sommige andere auto’s in deze categorie, beschikt de Mono over een natuurlijk ademende viercilinder. De beleving is maximaal, met een mooie lineaire opbouw van het vermogen. Het ontbreken van een turbo of supercharger maakt de Mono ongetwijfeld niet minder listig, want de vierwieler sprint in maar liefst 2,8 seconden naar de honderd.

Dit honderdste exemplaar heeft Denemarken als eindbestemming. Het Strøjer Samlingen in Assens om precies te zijn. In dit museum staan naast bijzondere Koenigseggs, Ferrari’s en Porsches ook filmauto’s uit bijvoorbeeld James Bond.

Zoals het heurt met een Britse sportauto, werd dit 100ste exemplaar voorzien van de kleur British Racing Green met gouden accenten. Daarnaast kreeg de Mono een gouden plak met de opdruk ‘Chassis 100’.