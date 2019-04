Komt er een hete hatch van de nieuwe Mazda3?

Een mooie opvolger van de Mazda3 MPS.

Hot hatches, er kunnen er niet genoeg op de markt komen. Wij als autoliefhebbers hebben meer keuze en autofabrikanten moeten aan de bak om het best concurrerende product neer te zetten. Dit is niet alleen op het gebied van vermogen, maar ook dingen als een dikke uitrusting en technische zaken (sperdifferentieel!) spelen steeds meer mee.

Vanuit de officiële koker van Mazda is nog niets medegedeeld maar Kota Beppu, topman binnen het merk, heeft tegenover Autocar laten weten dat er een hetere versie van de Mazda3 goed mogelijk is. De Japanse autofabrikant kan zich onderscheiden door de 2.5-liter geblazen vierpitter onder de kap van de Mazda3 te plaatsen. In het geval van de CX-9 levert het blok 250 pk en 420 Nm koppel. Vergeet niet dat de hatchback een voorwielaandrijver is, (veel) meer vermogen hoeft geen betere uitkomst te betekenen. Het alternatief is vierwielaandrijving, maar dat brengt meer gewicht met zich mee.

Volgens Beppu moeten er niet te veel gedacht worden richting een hardcore hatch, maar juist een dagelijkse hot hatch die het auto’s als de Volkswagen Golf GTI lastig moet gaan maken. In het verleden was de Mazda3 MPS een serieuze concurrent van de destijds Golf GTI/R32 en Ford Focus ST.

Mazda’s R&D Center in Los Angeles zou al bezig zijn met een eventueel concept van deze nieuwe MPS, of hoe Mazda de hetere hatch ook gaat noemen. Helaas zijn de regels niet meer zoals 10 jaar geleden. Mocht de Mazda3 er inderdaad met een 2.5-liter motor komen dan kan het prijskaartje met de huidige emissieregels duur uitpakken, wat de auto voor Nederlanders niet interessant maakt.

Render: X-Tomi Design