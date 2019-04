De gaafste politievloot ter wereld is nog gaver geworden

Whoop whoop!

In AustraliĆ« is het altijd extreem warm, is het grootste gedeelte van het land afgelegen en bijna onbewoonbaar en zitten er genoeg dodelijke dieren, waaronder spinnen ter grootte van een dinerbord. Bovendien ligt het meer dan 10.000 km weg van Europa. Allemaal redenen waarom mensen niet zo aangetrokken worden door het land. Dat is jammer, want het is voor automobilisten op papier een topland. De selectie gave auto’s is groot, je mag een emoji op je kenteken zetten en de politie rolt in dikke wagens. Ze voegden al eens een McLaren toe (waarschijnlijk als stunt) maar de daadwerkelijke Australische hermandad heeft zelf ook dikke wapens.

Voor de snelwegpolitie gebruikt Australiƫ nu nog grotendeels Holden Commodores. Dat staat op het punt te veranderen. De vloot van Northern Territory Police Force is begonnen met de Holdens vervangen, door Kia Stingers. De Koreaanse sedan (rijtest) maakte in 2017 furore door aan te tonen hoe cool de Koreanen vandaag de dag zijn. Want wie had tien jaar geleden een 3,3 liter V6 met 370 pk, verdeeld over de achterwielen, geassocieerd met Kia? Niemand, waarschijnlijk. Nu boert de auto relatief lekker, al moet gezegd worden dat de versies met viercilinder vooral met de scepter zwaaien wat betreft verkoopaantallen.

Gezien de velgen en de ‘standaard’ koplampen lijkt het erop dat NTPF ook is gegaan voor de tweeliter. Desalniettemin heb je dan 255 pk onder je rechtervoet, moet te doen zijn. In de auto-equivalent van een reflecterend hesje en een dikke LED-balk bovenop mag de auto er ook wezen. Denk dus niet dat je met je gemiddelde auto zo’n Kiaatje wel even afschudt, dat kan vies tegenvallen.

Voor wie zich afvraagt waarom hij (wellicht) nog nooit een Stinger heeft zien rijden: in Nederland is de auto kneiterduur. Voor de 2.2 CRDi mag je 62 mille meenemen, de 2.0 Turbo tikt bijna de 70 mille aan en de V6 is met zijn 97.995 euro compleet onbetaalbaar. Jammer, maar zo werkt het nou eenmaal in ons kikkerlandje.