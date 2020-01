Dit leverde de autoverzameling van Paul Walker op

Een deel van de collectie van de in 2013 overleden acteur werd afgelopen weekend geveild.





Wat te doen met de bezittingen van een overledene? Meestal doe je wat deze persoon in jouw schoenen had gedaan. In 2013 kwamen Fast & Furious-acteur Paul Walker en coureur Roger Rodas op vreselijke wijze om het leven na een auto-ongeluk. De acteur uit Californië was een gevierd autoliefhebber en had een interessante collectie aan auto’s.

Na het overlijden kwam de collectie in handen van zijn dochter, Meadow Walker. Dochterlief heeft uiteindelijk besloten voor een deel afstand te willen doen van de verzameling. Sommige auto’s waar ze mooie herinneringen aan heeft blijven in de familie, de rest van de collectie werd afgelopen weekend geveild tijdens de Barret & Jacksons veiling in Scottsdale. De totale opbrengst kwam ten goede aan de Paul Walker Foundation. Een non-profit organisatie dat zich inzet voor schonere oceanen en voor bescherming van wildlife in de zee. De volgende auto’s en motoren gingen onder de hamer:

1963 Chevrolet Nova station wagon

1964 Chevrolet Chevelle station wagon

1967 Chevrolet II Nova

1988 BMW M3 E30

1989 Nissan R32 Skyline race car

1991 BMW M3 E30 coupe

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight – Factory LTW wing and race-livery delete

1995 Ford Bronco

2000 Audi S4

2003 Ford F250 pickup

2004 GMC Sierra 1500 pickup

2005 Harley-Davidson RS motorcycle

2006 Toyota Tundra pickup

2008 Suzuki motorcycle

2009 Nissan 370Z

2011 BMW motorcycle

2013 Ford Mustang Boss 302S race car

Uit dit rijtje leverde de E36 M3’s Lightweight het meeste op. Eén exemplaar met slechts 4.600 mijl op de klop ging voor 385.000 dollar onder de hamer. De overige exemplaren leverden tussen de 220.000 en 258.500 dollar op.

Andere auto’s die een leuke som opbrachten waren onder andere de 1991 M3 E30 (220.000 dollar), 1988 M3 E30 (165.000 dollar), Nissan 370Z (105.600 dollar), Nissan Skyline R32 (100.100 dollar), Ford Mustang Boss 302S (95.700 dollar) en zijn 1967 Chevy Nova (60.500 dollar).

De totale opbrengst van de geveilde collectie van Walker bedroeg meer dan 2,3 miljoen dollar.