Mooie bezoekersaantallen voor Autosalon van Brussel 2020

Was het de moeite waard?





In Nederland zijn traditionele autoshows ten dode opgeschreven. Tegenwoordig vinden er her en der autobeurzen plaats met de focus op vermaak & lifestyle, maar zoiets als de AutoRAI gaat gewoon niet meer werken op Hollandse bodem.

In Brussel hebben ze jaarlijks het Autosalon. Het ene jaar staat het in het teken van bedrijfsauto’s en het andere jaar draait het om personenauto’s. In tegenstelling tot de AutoRAI in Amsterdam, is het Autosalon in Brussel wél een hit. Autofabrikanten pakken grootst uit en zijn met een zo goed als compleet portfolio aanwezig op de show. Er worden dan ook altijd veel auto’s verkocht op de beurs.

Het 98ste Autosalon van Brussel ligt inmiddels achter ons. De beurs was meer dan een week, van 10 tot en met 19 januari 2020, te bezoeken in de hoofdstad van België. De beurs niet bezocht en toch nieuwsgierig? Dat geeft niks. Autoblog was aanwezig en we hebben een uitgebreide reportage gemaakt van het Autosalon in Brussel.

FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, weet trots te melden dat het Autosalon in Brussel dit jaar goed was voor meer dan een half miljoen bezoekers. De organisatie spreekt dan ook over een succes. Het exacte bezoekersaantal zal later bekend worden gemaakt.