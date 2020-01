InterClassics Maastricht trekt recordaantal bezoekers

De interesse naar prachtig klassiek autospul was enorm.





De afgelopen dagen vond in MECC Maastricht de 27ste editie van InterClassics plaats. Een must-visit voor liefhebbers van klassieke auto’s. Ook als je weinig met klassiekers hebt is de show aan te raden. Tussen de vele oude pareltjes staat er ook wat modern spul te vinden en dan hebben we het over zeer exclusieve auto’s. Op InterClassics kunnen bezoekers autocollecties bekijken, bieden op klassiekers en, sinds dit jaar, ook een event rondom esports en simracing bezoeken.

De interesse naar InterClassics lijkt alsmaar te groeien. De organisatie kan terugblikken op een mooie editie. De 27ste editie van InterClassics in Maastricht was goed voor 34.473 bezoekers. De show was van 16 tot en met 19 januari te bezoeken in de Limburgse stad. Goed nieuws voor de organisatie, want met dit aantal is het bezoekersaantal van 2018 gebroken.

In 2018 was de jubileumeditie van Interclassics goed voor 34.447 bezoekers. Een nipt verschil in vergelijking met dit jaar. Het record daarvoor werd in 2016 bereikt met 29.660 bezoekers. Het 4-daagse event was in 2019 goed voor 33.257 bezoekers.

Tijdens InterClassics Maastricht is gebleken dat de interesse voor klassieke auto’s, zoals ook onlangs aangetoond door de cijfers BOVAG, nog steeds stijgende is ondanks de hedendaagse berichtgeving. InterClassics Maastricht bleek opnieuw een feest te zijn voor de ‘klassieke’ auto liefhebber. Nog nooit werd de beurs door zoveel kopers en liefhebbers bezocht – Erik Panis, Manager InterClassics.

In het najaar is er ook de mogelijkheid om InterClassics Brussel te bezoeken. Het event in de Belgische hoofdstad is van 20 tot en met 22 november. De data voor volgend jaar in Maastricht is ook al bekendgemaakt. Van donderdag 14 tot en met zondag 17 januari 2021 is InterClassics te bezoeken in MECC Maastricht.