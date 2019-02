Dit luxemerk wist 10 miljoen auto’s te verkopen

Niet slecht voor zo'n jong merk.

Vreemd hoe een merk meerdere dingen kan betekenen, wereldwijd gezien. Neem Lexus bijvoorbeeld. Het merk timmert sinds eind jaren ’80 aan de weg en hun doel is simpel: de meest onverwoestbare luxe auto’s maken. Dat lukt ze heel erg aardig, want het merk heeft een ijzersterke naam als het gaat om betrouwbaarheid opgebouwd in de loop der jaren. Het heeft ze geen windeieren gelegd: het merk heeft onlangs zijn tien miljoenste auto geproduceerd.

In Europa lijkt het alsof we nog steeds moeten wennen aan het idee van een luxe Toyota. ‘Het blijft een Toyota’, zul je de mensen horen zeggen. Dat zijn overigens dan dezelfde mensen die in een Audi A1 of Mercedes-Benz Citan rijden. In de Verenigde Staten daarentegen sloeg Lexus bijna direct aan en was het een begrip. De eerste Lexus kwam in 1989 op de markt, de LS400. Tegelijkertijd kwam ook de ES250 op de markt, een extra luxe variant van de Toyota Camry. De ES250 was een beetje uit nood geboren, zodat de LS400 niet als enige model in de Lexus showroom zou staan. In de jaren ’90 kwam er een belangrijk aantal nieuwe Lexus modellen bij.

Opmerkelijk genoeg was Lexus niet vertegenwoordigd op de Japanse markt. Pas in 2006 werd Lexus in het land van de rijzende zon geïntroduceerd. Daarvoor werden Lexussen voorzien van een Toyota badge. Denk aan de Altezza (Lexus IS), Windom (Lexus ES), Aristo (Lexus GS), Celsior (Lexus LS), Soarer (Lexus SC) en Harrier (Lexus RX).

Het afgelopen jaar was een recordjaar voor Lexus, toen werden er namelijk 698.330 exemplaren van verkocht. Op dit moment richt Lexus zijn pijlen voornamelijk op hybridetechniek. Van de 10.000.000 auto’s waren er 1.450.000 uitgerust met een hybride aandrijflijn. Naar eigen zeggen biedt Lexus nu 11 verschillende modellen met hybride techniek aan. Ook past het merk als een van de weinige nog atmosferische achtcilinders toe in hun auto’s.

Meer lezen? Lees hier over de ontstaansgeschiedenis van Lexus.