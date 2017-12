Lexus LS 500h: rijtest en video

We reden de zakenlimousine die je kiest als je een A8, 7 Serie of S-Klasse maar wat gewoontjes vindt. In Oman.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Een tegenhanger voor een BMW 7 Serie of Mercedes S Klasse in de markt zetten doe je niet zomaar. Toch was het de grote baas van Toyota en Lexus die het eind jaren ’80 wilde: een grote sedan die op alle vlakken de eerder genoemde concurrenten moest overtreffen. Comfortabeler, beter, luxer: Lexus was geboren. Want dit is de vijfde generatie van de eerste auto die Lexus ooit op de markt bracht in 1989: de LS.

Er is echter het één en ander veranderd in de ruim 25 jaar dat Lexus auto’s verkoopt. Zijn de eerste vier generaties LS stuk voor stuk auto’s die je qua design zou kunnen gebruiken om in slaap te vallen, zo niet deze vijfde generatie. Meneer Toyoda blijft vasthouden aan zijn mantra “No more boring cars!” en eerlijk is eerlijk: het is gelukt. De nieuwe Lexus LS is een imposante, scherp gelijnde en allesbehalve saaie auto om te zien. Met uitgesproken design maak je natuurlijk vrienden en vijanden en zo zullen er ook mensen zijn die dit een hele lelijke auto vinden. Persoonlijk vind ik ‘m zeer geslaagd, maar vorm vooral jullie eigen oordeel.

De reis die we maken is anders dan we gewend zijn. We zijn door Lexus meegenomen naar Oman om daar de nieuwe LS te leren kennen. Gelukkig begrijpt Lexus dat we na een nachtelijke vliegreis een slordige 14 uur (inclusief overstap) wat slaap hebben misgelopen, nu we hier om zeven uur lokale tijd in de ochtend het vliegtuig uitgerold zijn. Daarom hebben ze niet allen de LS 500h voor ons klaar staan op het vliegveld, maar ook een bijbehorende chauffeur. Het is niet vaak dat ik achterin zitten verkies boven zelf rijden, maar dit is zo’n geval.

Lexus heeft namelijk een bijzonder aangename omgeving gecreëerd achterin de nieuwe LS. Om te beginnen is deze auto even groot als een verlengde Audi A8, BMW 7 Serie of Mercedes S Klasse. En de zetels achter zijn voorzien van een aantal ongekend fijne functies. Om te beginnen is er een uitgebreid infotainmentsysteem, inclusief grote schermen aan de voorstoelen. Tijd dus om een rustgevend muziekje te kiezen. Een Blu-Ray behoort ook tot de mogelijkheden overigens.

Via het touchscreen in de middenarmsteun kan ik de bijrijdersstoel compact weg laten vouwen. Deze schuift helemaal naar voren en de rugleuning kantelt. Ook klapt de hoofdsteun weg om de chauffeur nog wat zicht te geven door de zijruit. De tv op die stoel kantelt vervolgens keurig terug in een rechtopstaande modus. Vervolgens laat ik volledig geautomatiseerd de stoel in ligstand zakken, de voetensteun omhoog komen en de hoofdsteun op gewenste hoogte afstellen. Dit is briljant ontspannen voor gevorderden. Of gefortuneerden, zo u wilt. Het enige wat ik kan aanmerken op deze plek in de auto is de hoofdruimte. Cameraman Martijn is aan de lange kant met zijn 1.97, maar kan desondanks geen positie vinden waarin hij niet met zijn haren het dak raakt. Zelf heb ik met 1.85 geen last van dit probleem. Misschien scheelt het ook dat ik bijna geen haar heb, maar dat terzijde.

Nu is liggend muziek luisteren in de auto al enorm luxe, maar we zijn er nog niet. Na de gescheiden climate control voor de achterste zitrij aan mijn kant op 20,5 graden te hebben afgesteld, kies ik het menu voor de échte ontspanning: Shiatsu massages. Ik laat me door de stoel even goed uit elkaar trekken, maar we zijn in de woestijn en van de zon op mijn bol krijg ik het al warm zat, dus de warmtepunten laat ik even uit. Ook mooi: gordijntjes. Voor alledrie de zijruiten, zelfs de allerkleinste in de C-stijl.

In alle ontspanning worden we door onze chauffeur naar het hotel gereden. Tijd genoeg om het interieur eens goed in me op te nemen. De multimedia-unit voorin heeft nog steeds dat touchpad helaas, niet het meest gebruiksvriendelijke ding. De menustructuur van het infotainment is ook nog steeds niet heel intuïtief. Toch voelt het allemaal wel een stukje beter aan dan eerdere auto’s die ik reed van Lexus. De afwerking van het interieur is weer écht heel fraai. Het moet je smaak zijn, maar de vloeiende vormen en afwerkingsopties zijn fantastisch. Lexus gaat prat op het Japans vakmanschap (Takumi) dat in het bouwen van de interieurs gaat. Zo is de auto die wij hebben, uitgerust met geslepen Kiriko-glazen panelen in de deuren en kun je een soort origami-stoffen deurbekleding krijgen. De mensen die aan dit soort interieurs werken worden zeer streng geselecteerd. Één van de vereisten is dat een medewerker met zijn niet-dominante hand in 90 seconden een origami-beestje moet kunnen vouwen. Bizar, maar je ziet het terug in de schitterende details van dit interieur.

De chauffeur vertelt ons alvast dat we vooral een beetje verstandig met onze rechtervoet moeten omgaan als we straks zelf gaan rijden. Met name de snelwegen staan flink gevuld met flitspalen. En inderdaad tel ik tussen het dommelen door zeker een flitspaal of zeven in de twee uur durende reis naar ons hotel. Daar aangekomen kunnen we even bijkomen, een douche pakken en dan gaan we een wandeling maken. Via een paar bijna onbegaanbare paden wandelen we door wat bijna verlaten dorpjes naar de andere kant van het dal waar ons hotel op uitkijkt.

Daar hebben de mensen van Lexus een LS 500h klaargezet in F-Sport trim. Deze auto zullen we niet rijden tijdens de introductie, we krijgen alleen de “reguliere” LS 500h ter beschikking. Nu is dat op zich geen ramp, want de F-Sport is met name een verzameling van leuke opties. Er zit geen extra power in om de prestaties te verhogen. En dat is op zich ook niet nodig, want de LS 500h is vlot genoeg. Eerlijk gezegd vind ik de F-Sport niet de mooiste, de nieuwe LS is van zichzelf al vrij agressief gelijnd en de extra opschmuck maakt het wat mij betreft een beetje over the top. Een grote zakenlimousine heeft geen zwarte bumperinserts nodig.

Maar het is tijd om het land te gaan verkennen. We krijgen geheel in Arabische stijl een witte LS 500h met chromen velgen. Niet hoe ik hem in Nederland zou samenstellen, maar hier klopt het plaatje helemaal. Alleen de badges zouden nog in goud uitgevoerd moeten zijn, iets wat je ook veel ziet bij de Lexussen in het straatbeeld van Oman.

Opvallend is dat je in het welvarende Oman weinig oude auto’s ziet, en de auto’s die je ziet zijn bijna allemaal Aziatisch en dan met name Japans. Amerikanen zie je ook wel, maar alleen nieuw spul. Europese auto’s zie je weinig, af en toe eens een verdwaalde BMW of Volkswagen, maar met name dus Aziatisch. De 4×4 is populair, maar ook dikke sedans en coupés zie je meer dan in Nederland. Wat je niet ziet zijn kleine auto’s. We hebben één Suzuki Alto en een paar Kia Picanto’s gezien, maar dat waren echt de uitzonderingen. Over het algemeen zijn het middenklassers en groter.

Als ik de auto ontgrendel treed “Omotenashi” in werking, een begrip dat vrij vertaald betekent dat de hoogste standaard van Japanse gastvrijheid wordt gehanteerd. Dat begint met het verlichten van de deurgrepen en grond naast de auto. Tegelijkertijd komt de auto binnen een paar tellen vier centimeter omhoog middels de optionele luchtvering. Vervolgens komt de gordelhouder iets naar voren om de gordel aan te rijken, terwijl de buitenste wang van de stoel omlaag zakt om de instap makkelijker te maken. Deze komt terug in de juiste positie zodra de bestuurder is ingestapt. De stoel staat zo hoog en ver naar achter als mogelijk om instappen te vergemakkelijken, maar komt automatisch terug in de juiste positie als je eenmaal bent ingestapt. Bij het uitstappen werkt het allemaal precies andersom overigens. Oh, en nog een klein detail: de climate control meet op zestien punten je lichaamstemperatuur en past daar de stoel- en stuurverwarming alsmede de airconditioning op aan. Daarbij houdt het systeem bijvoorbeeld rekening met een laagstaande zon die naar binnen schijnt.

We starten de auto, die een voldoende opgeladen batterij heeft om in EV-modus fluisterstil te gaan rijden. De LS 500h heeft de mogelijkheid om tot 140 kilometer per uur volledig elektrisch te rijden. Let wel: je gaat niet volledig elektrisch naar die snelheid, de verbrandingsmotor helpt je daar te komen maar vervolgens kan de elektromotor je wel op die snelheid houden. De aandrijflijn is feitelijk die van de LC 350h: een 3.5 liter V6, gekoppeld aan elektromotoren en de bizarre versnellingsbak met vier mechanische versnellingen die middels voorgeprogrammeerde standen in de CVT uitgebreid worden tot tien versnellingen voor de bestuurder. Prachtige, complexe techniek, die in de praktijk bijzonder prettig werkt. Je hebt de naadloze schakelmomenten zonder het elastiek-gevoel van een CVT. De topsnelheid van de LS 500h bedraagt een elektronisch begrensde 250 kilometer per uur.

De 500h heeft een systeemvermogen van 359 pk. De vierwiel aangedreven 500h heeft 5,5 seconden nodig om de 100 te halen en is dus vlot zat. Ook qua dynamiek doet de LS het bepaald niet slecht, al blijft het natuurlijk wel een enorme auto die niet per definitie bedoeld is voor krappe bergweggetjes. Binnen zijn klasse is het echter wel een auto die relatief scherp stuurt en zich kranig weert in bochten. Het is pas bij écht hard doorrammen dat de kilo’s goed merkbaar worden. Lexus gaat er prat op dat ze de rijderspositie geoptimaliseerd hebben qua heuppunt en lage zitpositie, opdat de communicatie optimaal is. Je kan je afvragen voor welke kopers dat écht doorslaggevend is, maar ere wie ere toekomt: het is een prima sturende limousine. In de sportstand klinkt de auto best ok, al is dat wel volledig kunstmatig via de in dit geval Mark Levinson stereo-installatie met 23 speakers verspreid door de hele auto. Zo spannend als de auto er van binnen en buiten uitziet, zo saai oogt het overigens onder de motorkap.

Nee, het is vooral de ongekende weelde en luxe die deze Lexus LS 500h interessant maakt. En natuurlijk z’n opvallende, niet-dertien-in-een-dozijn-design voor zowel ex- als interieur. Je koopt deze auto als een BMW 7 Serie, Mercedes S Klasse of Audi A8 gewoon een te makkelijke keus is. Als iedereen bij de Lions Club die auto’s al heeft en jij dat lid bent dat net even anders wil zijn. De Lexus LS is een auto voor fijnproevers, die de kleine imperfecties graag voor lief nemen omdat ze iets écht speciaals willen.

Uiteraard krijg je daar tegenwoordig semi-autonome functies bij en de laatste gadgets op het gebied van veiligheid. Zo kan de LS 500h bij plots overstekende mensen wegsturen, detecteert hij mensen die op gevaarlijke posities rond de auto lopen bij bijvoorbeeld achteruit rijden en heeft hij een lane-keep assist die zich ook kan oriënteren op bijvoorbeeld ander verkeer als de wegmarkeringen wat matig zijn.

De Lexus LS 500h is een auto die – ten opzichte van de eerder genoemde concurrenten – economisch gezien niet oninteressant is. De vanaf-prijs bedraagt namelijk €116.995 euro. Voor een slordige €11.000 euro meer scoor je de in Nederland populaire Executive versie (met luchtvering en andere fijne snuisterijen). De dikste variant is de President, die kost €149.995 en daar zit kort samengevat meer op dan je in dit leven kan uitproberen. Er komt overigens in Q2 van komend jaar ook nog een twin-turbo V6 met 421 pk, die onder de 5 seconden de 100 al aantikt, maar een prijs daarvan kunnen we je nog niet geven. Filmpje!