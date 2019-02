Miljoenenboete voor BMW, maar ze sjoemelen niet

Dat is de conclusie van het Duitse Openbaar Ministerie.

De Duitse rechter heeft BMW een geldboete van 8,5 miljoen euro opgelegd in nasleep van een zaak die al maanden speelt. Duizenden BMW’s met een dieselmotor brachten meer NOx in de lucht dan uit emissietests bleek. De Duitse autofabrikant moest door het stof, want al gauw werd gedacht aan sjoemelsoftware om gunstiger uit tests te komen.

Een logische gedachte, maar niet geheel correct in deze zaak, zo oordeelde het Duitse Openbaar Ministerie. Het klopt dat de BMW’s, het gaat hier om 7.965 auto’s, minder schoon waren dan de bedoeling was. Het bleek echter te gaan om een fout van BMW zelf. De autobouwer had de software auto verkeerd afgesteld. Een soort onbewust sjoemelen. De rechter zegt dat er geen aanleidingen gevonden waren die met fraude te maken hadden.

De rechter rekent de fout van de autofabrikant wel aan en koos daarom voor die geldboete van enkele miljoenen euro’s. BMW zegt de uitspraak van de rechter te accepteren en de geldboete te gaan betalen. De zaak kwam begin 2018 aan het licht. De duizenden diesels werden vorig jaar al een update aangeboden om de software correct af te stellen.