Yes, de atmoferische V8 blijft nog even

Toch nog goed nieuws voor petrolheads.

Toyota is lekker bezig. Nog niet zo lang geleden was het het merk dat na de iconische drie-eenheid (MR2, Celica en Supra) en een paar halfgare T-Sport modellen met, eh, helemaal niets sportiefs op de markt kwam. Nu zijn er in korte tijd leuke auto’s bijgekomen: denk aan de Toyota Yaris GRMN, GT86 en natuurlijk de nieuwe Supra. Ook bij het luxemerk van Toyota, Lexus, zien een dergelijke tendens. Denk aan de RC F en LC500.

Beide auto’s zijn leverbaar met een atmosferische V8. Dat is bijzonderder dan het lijkt, want er zijn niet meer veel merken die dat doen. Legendarische motorenbouwers als BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari, Maserati, Lamborghini en dergelijke schroeven turbo’s op hun achtcilinders of in sommige gevallen vervangen ze de V8 door een geblazen V6.

Lexus doet dat nog niet. Dat zou je kunnen zien als luihuid of dat de techniek er (nog) niet voor hebben. Niets is minder waar. IN een interview met het Amerikaanse Carbuzz liet Lexus design-chef weten dat de atmosferische V8 een heel bewuste keuze is en dat de V8 zonder beademing nog even onder ons zal blijven.

Mori laat weten dat de episch klinkende V8 heel erg belangrijk is voor de enthousiastelingen. De extra uitstoot kunnen ze compenseren met andere auto’s uit de range die vaak uitgerust worden met hybridetechniek. Hybridetechniek lijkt ook eerder een optie voor een snellere LC-F. Volgens Mori moet die auto zijn karakter behouden, maar wel veel meer vermogen leveren. Op dit moment levert Lexus de V8 in de nieuwe RC F (467 pk), RC F Track Edition (472 pk) en de LC500 (477 pk). Hier levert de RC F’slechts’ 457 pk, hoogstwaarschijnlijk dankzij hoofdverdachte, de heer W.L. Te P.