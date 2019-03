Dit merk gaat koppel als badge op auto’s plakken

Creatief, dat zeker.

Cadillac gaat autojournalisten helpen met het verstrekken van technische informatie over de auto. De achterkant van toekomstige Cadillac-modellen worden een soort spiekbriefje. De Amerikaanse autofabrikant is van plan het koppel als badge op auto’s te plakken.

De eerste auto met de nieuwe badge is de 2020 XT6. Volgens Cadillac President Steve Carlisle is daar een reden voor. De baas is van mening dat koppel het beste de performance van een auto weergeeft. Daarbij maakt hij de vergelijking dat we van verbrandingsmotoren langzaam naar (volledige) elektrische auto’s gaan. Pk’s zeggen dan niet zoveel over de kracht, maar koppel wel. In de VS zullen ze er ongetwijfeld geen reet van begrijpen, want in de Amerika’s gebruikt men geen Nm koppel maar pound feet of torque. Carlisle geeft echter aan dat Cadillac een internationaal merk is en daarom is gekozen voor newtonmeter. Overigens krijgen de V-modellen om wat voor reden dan ook niet de nieuwe badges.

Ga je nu niet blindstaren op de badge van Cadillac-modellen vanaf modeljaar 2020. Het afgebeelde aantal newtonmeter hoeft namelijk niet overeen te komen met de werkelijkheid. Zo heeft de 2020 XT6 met zijn 3.6-liter V6 de beschikking over 375 Nm koppel, maar krijgt de auto een 400-badge. Cadillac zal altijd afronden naar boven om ronde getallen weer te geven. Mocht een motorblok bijvoorbeeld 463 Nm hebben, dan oogt dat zo raar op de achterkant van een auto. In dat geval zal er een 500-badge opgeplakt worden.

Volgens Carlisle moeten klanten zo in één opslag kunnen zien met wat voor power ze te maken hebben. Waarschijnlijk hebben veel onwetende consumenten geen idee wat Nm koppel betekent. In dit geval betekent het hoe hoger het getal, hoe krachtiger het model. (via Detroit Free Press)