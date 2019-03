Volkswagen kijkt naar eventuele verkoop van merken

Twee merken blijven hoe dan ook onderdeel van de Volkswagen Groep.

Er zijn grote herstructureringen gaande binnen de Volkswagen Groep. Deze week werd bekend dat er arbeidsplaatsen gaan verdwijnen en dat Volkswagen nog meer gaat inzetten op de overstap naar de elektrische auto.

Een manier om te bezuinigen is kritisch kijken naar de eigen portfolio. Dat is ook precies wat Volkswagen dit jaar aan het doen is. In de tweede helft van dit jaar komen de Duitsers met meer informatie over de toekomst van het merkportfolio, aldus CEO Herbert Diess. Op dit moment kijkt men wat er beter kan en wellicht gaan er zelfs merken in de verkoop.

Op dit moment bestaat de Volkswagen Groep uit 12 merken. Diess geeft een tipje van de sluier door te stellen dat de merken Porsche en Skoda niet te koop zijn. Beide merken zouden zonder de basis van Volkswagen geen bestaan hebben, meent de CEO.

De reden dat merken als Skoda en SEAT zoveel modellen kunnen poepen heeft te maken met de nieuwe modulaire platforms. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Met een modulair platform voor elektrische auto’s is het onderscheid nog minder. Waar verbrandingsmotoren een eigen karakter hebben, is een batterij maar een batterij. Verzin er grof gezegd een koets omheen en een nieuwe auto is geboren.

Skoda en Porsche hebben volgens Diess niet de eigen middelen om geavanceerde platforms te ontwikkelen. De auto’s van Porsche staan voor 80 procent op platforms van Audi, aldus de CEO. Naast de bekende merken van personenauto’s vallen ook Scania, MAN en Ducati onder de vleugels van Volkswagen. (via Autonews)