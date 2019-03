Koop de Hamann Evoque van een Nederlandse voetballer

Je altijd al een professionele voetballer willen voelen?

Een mat zwarte kleur, zwarte 20-inch velgen en een zeer foute bodykit van Hamann. Perfecte ingrediënten voor een voetballersauto en dat is deze Range Rover Evoque dan ook zeker geweest. Waar we naar kijken is het voormalige vervoersmiddel van voetballer Jeremain Lens.

Zijn Rolls-Royce Ghost werd al eerder verkocht en nu mag de Evoque ook de deur uit. Het gaat om een vierwielaangedreven Si4. De crossover beschikt over een tweeliter benzinemotor met 240 pk en 340 Nm koppel. In bijna vijf jaar bezit is niet ongelofelijk veel gereden met de Evoque, op de teller staat 57.684 kilometer. Onder de zwarte folie zit de lakkleur Orkney Grey verstopt.

Met een vraagprijs van bijna 50.000 euro moet de Hamann Evoque nog een serieus bedrag opleveren. Zoek maar een klant die zo’n geldbedrag overheeft voor de inmiddels verouderde Range Rover. Recent heeft het merk immers een gloednieuwe generatie Evoque geïntroduceerd. Wellicht dat een speler uit de derde divisie heil ziet in de Range Rover.

Ondanks zijn leeftijd van vier jaar en niet al te hoge kilometerstand is het interieur van de Evoque slecht gerijpt. Het leer op de achterstoelen lijkt op een BMW van 10 jaar geleden. Welke avonturen hebben zich hier afgespeeld? De advertentie kun je hier bekijken.

Met dank aan @toyotafortuner voor de tip!