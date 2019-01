Cadillac XT6 is een knappe verschijning

Goed bezig daar in de VS!

Cadillac heeft het juiste designteam gevonden, want de laatste auto’s van het merk zijn geen straf om naar te kijken. Op die basis borduurt het Amerikaanse merk verder met de nieuwe XT6. Een grote SUV die qua formaat concurreert met de Lincoln Aviator, de Audi Q7, BMW X5 en Mercedes GLE.

Onder de kap van de XT6 huist een 3.6-liter grote V6 met 315 pk en 375 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een automaat met negen verzetten. Daarnaast beschikt de motor over cilinderuitschakeling, waardoor de SUV op viercilinders rijdt als de overige twee cilinders niet nodig zijn.

Net als de andere moderne Cadillac-modellen, beschikt de XT6 optioneel over de Teen Driving-feature. Eenmaal geactiveerd, gaat de XT6 allerlei zaken met betrekking tot het rijden registreren. De ouder kan later terugzien welke afstand er is gereden, hoe hard er is gereden en of bijvoorbeeld de ABS heeft moeten ingrijpen. Handig voor de ouder én de verzekering als zoon of dochterlief een ongelukje had.

De Cadillac komt met drie zitrijen en is standaard al lekker dik uitgerust. Zaken als 20-inch wielen en een verwarmd stuurwiel zijn altijd aanwezig. Met de zescilinder is het niet rijden van pomp naar pomp, want de XT6 komt met een 72 liter grote brandstoftank. De vierwielaangedreven variant beschikt over een 83 liter grote brandstoftank.

De nieuwe XT6 is te zien op de autoshow van Detroit. Vanaf de lente is de Cadillac verkrijgbaar op de Noord-Amerikaanse markt. Prijzen zijn niet bekendgemaakt.