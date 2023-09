Dit merk is de koning van patentaanvragen

Tsja, je moet ergens het beste in zijn. Er is een merk dat zestien keer(!) zoveel patenten heeft aangevraagd als Tesla.

Leuk, dat zo’n piepjong merk als BYD hier in Nederland onrust komt zaaien. Tenminste, dat is wat je waarschijnlijk denkt als je voor het eerst zo’n pompeuze sedan ziet met ‘BUILD YOUR DREAMS’ volledig uitgeschreven op de achterkant ziet. Nou is BYD niet een stokoud merk, maar toch zijn ze al sinds 1995 geregistreerd en sinds 2003 maken ze auto’s. In China kent iedereen BYD. In Nederland hebben we er dus relatief recent pas echt goed kennis mee gemaakt nu we de Atto 3, Seal en hopelijk de Dolphin mochten verwelkomen.

En we moeten zeggen, nu is een BYD ook wel een begrijpelijke keuze. Voor relatief weinig een nette elektrische auto en ook al kun je over de gekozen designkeuzes lange discussies houden, het oogt fris en tamelijk uniek. Dat was wel anders. In den beginne was China nog niet echt een unieke markt. Het enige wat China, zo laat als de vroege jaren ’00, deed, was het in licentie bouwen van andere modellen. Wanneer Chinese merken wel zelfs iets op papier zetten, was het meestal met een velletje carbonpapier en een papier met een ander design erbovenop. Onderstaande modellen zijn allemaal niet-ironisch uitgebracht door BYD als ‘eigen’ modellen.

Snappen die Chinezen dan wel iets van copyright, patenten, octrooien, trademarks en alles ertussenin? Je zou zeggen van niet, maar dat blijkt anders te werken. BYD, dat merk van alle auto’s die je hierboven ziet en meer, is namelijk de koning in eigen patentaanvragen. Van alle automerken die de wereld rijk is, heeft niemand zo veel patenten aangevraagd als BYD. Ze zouden namelijk op zo’n 13.000 aangevraagde patenten zitten. Terwijl een merk als Tesla al op betrekkelijk veel patenten zit met 836 stuks.

Batterijen

De vergelijking met de vroege designs van BYD loopt wellicht een beetje mank, want de patentaanvragen gaan over van alles en nog wat. Zo zegt Nikkei Asia dat meer dan de helft van de patenten te maken hebben met de batterijen van BYD. Waar veel merken dit nog uitbesteden aan derde partijen, bouwt BYD al hun accu’s zelf met hun eigen technologie. China staat erom bekend dat veel componenten door concurrenten uit elkaar gehaald worden om te kijken hoe de technologie in elkaar steekt. Heb je er geen patent op, dan is de kans groot dat een concurrent het gewoon overneemt. Daar zit je dan met je torenhoge R&D budget.

Transparant

Het is ook om die reden dat automerken, ook westerse automerken, vaak hun designs al op straat moeten leggen als ze in China willen verkopen. Je weet bijna zeker dat als je het niet goed registreert, plaatselijke merken ermee aan de haal gaan. Dus gooi je alles dicht met patentaanvragen en model(naam)registers, maar door de transparante natuur van het Chinese patentbureau wordt die data direct geregistreerd. Voor automerken haalt dat de verrassing er af, maar voor het niet kopiëren van al je werk wel zo fijn. BYD laat zien dat een Chinees merk dat er sinds de oorsprong van Chinese merken al is, daar erg nauwkeurig in moet zijn.