Exclusieve Porsche 911 Turbo S vliegt in de berm

Deze Porsche 911 Turbo S Exclusive werd iets te enthousiast bestuurd in Muiden.

Zaterdagavonden zijn vaak de avonden om iets leuks te doen. Dat leuks doen is voor de eigenaar van een Porsche 911 Turbo S in Muiden in een nachtmerrie geëindigd. Op de aangeleverde foto’s is te zien dat de auto achterstevoren in de berm ligt.

Porsche 911 Turbo S in de berm

Gokken is normaal gevaarlijk, maar de slipsporen spreken boekdelen. Het lijkt erop dat de bestuurder de macht over het stuur is verloren en achterstevoren van de weg af is geslipt. Nou is de Turbo S de Porsche 911 met vierwielaandrijving, maar met 580 pk moet je alsnog op je hoede zijn. Helemaal omdat het gisteravond een wat druilerige avond was met eventueel nat of vochtig asfalt.

Bestuurder ongedeerd

Geluk bij een ongeluk: de bestuurder moet alleen een deuk in het ego verduren. Deze kon namelijk ongedeerd uit de Porsche stappen. En als we toch bezig zijn met meevallers opschrijven: op zich lijkt de auto niet in kritieke staat. Dat zijn gevaarlijke aannames, maar we zien geen overmatig gedeukt plaatwerk. Zo’n berm dempt beter dan een vangrail, zeg maar.

Exclusive Series

De oplettende kijker heeft vast ook nog wel doorgehad dat dit ook nog eens geen normale Turbo S is, maar een Exclusive Series. Dit is een in 500 exemplaren gebouwde speciale editie van de 991.2 Turbo S waar de auto door Exclusive Manufaktur Zuffenhausen met nog hoogwaardigere materialen dan normaal afgewerkt is. De kleur waarin je hem waarschijnlijk herkent is goud, maar je kon ‘m ook in andere kleuren krijgen zoals dit grijs. Wel is ‘ie te herkennen aan goudkleurige elementen in de wielen, zwarte strepen en een zwarte spoiler. Normaliter betaalde je zo’n 250.000 euro voor een Turbo S, maar de Exclusive Series kostte meer dan 300.000 euro en dit exemplaar zelfs 320.000 euro.

Laten we duimen voor de eigenaar dat de schade meevalt, zodat deze exclusieve Porsche 911 Turbo S binnenkort weer te spotten is op asfalt.

Foto’s: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten