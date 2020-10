Te koop in Nederland: brute Mansory Bentley Continental - Autoblog.nl

De vraag is niet of een voetballer hem koopt, maar welke voetballer.

Als je op zoek was naar een wagen met klasse was je bij Bentley altijd aan het juiste adres. Dat is nog steeds het geval, maar een Bentley-logo betekent niet meer per definitie dat je met een stijlvolle auto te maken hebt. Het keerpunt is gemakkelijk aan te duiden: dat was in 2003, toen Bentley de Continental introduceerde.

Bentley heeft als merk heel veel te danken aan de Continental. Tegelijkertijd moest Bentley er ook wat voor inleveren. De GT sprak namelijk een nieuwe doelgroep aan die bestond uit onder meer voetballers en rappers. Die hebben nu eenmaal een iets andere kijk op smaak dan de traditionele clientèle van het Britse merk.

De consequentie hiervan is dat de Continental ook een gewild ‘slachtoffer’ is geworden van tuners. Dat geldt ook voor het exemplaar dat we vandaag te pakken hebben. Het gaat hier om een splinternieuwe Continental GTC, die onder handen is genomen door Mansory. Deze auto zal ongetwijfeld niet ieders meug zijn, maar het is in ieder geval bijzonder dat zoiets in Nederland te koop staat.

Het is duidelijk dat we niet met een standaard Continental van doen hebben, van Mansory heeft de auto rijkelijk voorzien van carbon fiber opsmuk. We zijn niet anders van ze gewend. De 22 inch sloffen zijn ook afkomstig van Mansory. Het scheelt wel dat de auto is uitgevoerd in zwart, waardoor de carbon elementen wat minder afsteken tegen de rest van de carrosserie.

Op ander gebieden zien we wel weer contrast. De remklauwen, het dak en het interieur zijn namelijk uitgevoerd in rood. Op het prachtige interieur hebben we weinig aan te merken, behalve dan op de pedalen. Die zijn toevalligerwijs dan ook niet standaard, maar afkomstig van Mansory. Hetzelfde geldt voor het stuur.

Aan de W12 is niet gesleuteld. De eigenaar van deze Mansory Continental zal het dus moeten doen met de standaard 635 pk. Dat is genoeg om in 3,8 seconden de 100 km/u aan te tikken en een top van 333 km/u te halen. Dat is natuurlijk helemaal niet onaardig voor een auto die 2.414 kg schoon aan de haak weegt.

De auto is nog gloednieuw, want de kilometerteller staat op 205 kilometer. Deze bijzondere Bentley staat momenteel te koop op Marktplaats voor niet minder dan €398.800. Goed om in je achterhoofd te houden: een ‘kale’ nieuwe Continental W12 heb je voor precies een ton minder.