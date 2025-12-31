Dit moet je kopen als je de oudejaarstrekking 2025 wint

Het is een begin van je collectie!

Vanavond knallen we een nieuw jaar in. Ik hoop met een vierwieler die er nog knap bij staat, al is dat helaas niet voor iedereen het geval. Maar das een ander probleem. Het probleem dat wij gaan bespreken is je autocollectie. Je mag nog heel de dag fantaseren over je toekomstige garage, deze mag natuurlijk niet ontbreken.

De Aston Martin V12 Vantage. Niet de duurste auto in aanschaf, dus zelfs met een kleinere geldprijs kun je er eentje op de kop tikken. Dit specifieke exemplaar staat al een lange tijd te koop. Het blijft lastige handel, zo’n edele Brit. Zonde, want zo’n auto zie je toch liever op de weg dan ergens in een showroom.

De V12 Vantage was een knotsgek project. Aston Martin lepelde destijds hun grootste motor in het kleinste model. Toen kon dat nog. 5.9 liter groot, 517 pk sterk. En in dit geval betreft het een occasion met de handbak. De versie die je eigenlijk wil hebben.

Voor Nederlandse begrippen is het nog een prima specificatie ook. Grijs, want dat lijken soms wel alle auto’s in dit land te zijn. De tweedehands Aston Martin heeft 60.000 kilometer gelopen. Met deze V12 is dus lekker gereden. Voor plaatjes van deze auto in het Nederlandse straatbeeld kun je op Autoblog Spots terecht.

Toen deze Aston Martin verscheen in 2011 kreeg het merk regelmatig de kritiek dat al die modellen wel erg op elkaar leken. Fast forward naar het heden en je bent dankbaar dat ze daar destijds voor kozen. Er zijn maar weinig auto’s uit dat tijdperk die zo lekker opdrogen als de Aston Martin-modellen van toen.

Later kwamen er nog veel meer varianten van de V12 Vantage en er is zelfs een nieuwe generatie gekomen. Maar eigenlijk kun je die allemaal vergeten. Want dit is de OG. Dit is hoe die moet zijn. Atmosferisch, handbak en tijdloze lijnen. Geweldig. Koop dan? En wat komt er nog meer in je garage van de oudejaarstrekking 2025 te staan?

Persoonlijke noot

En met deze V12-lofzang komt er na 10 jaar, 3 maanden en 9 dagen een einde aan mijn taak als nieuwsjager op Autoblog. Deze Jan de Hoop bracht u bijna 11.000 nieuwsartikelen en 725 pagina’s aan automotive leesplezier. Qua woorden is dat meer dan drie keer de lengte van de Bijbel. Ik ben immers een Priest. Met andere woorden: ik heb nogal wat toetsenborden versleten.

Uw auteur blijft op regelmatige basis bijdragen leveren in een andere hoedanigheid, u bent mij dus nog niet kwijt. De nieuwspet neem ik echter af en geef ik door. Het allerbeste. Tijd voor een Alpacaboerderij in Centraal-Zwitserland.