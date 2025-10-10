Ga jij de enige Aston Martin Cygnet op Marktplaats kopen?

Grijp je kans!

Een tweedehands veelgebruikte V8 Vantage kun je op Marktplaats al oppikken voor een duizend of 30, 35. Maar ja: bezitten is één, onderhoud is twee. Misschien is het daarom verstandiger om ruim € 10.000 extra te spenderen op gelimiteerde Aston Martin. Eentje die je niet zo vaak ziet en eentje die nog jaren lang bekend zal staan als een van de vreemdste Aston Martins oot.

We hebben het over de Aston Martin Cygnet. De kleine stadsauto was Astons plan om te ontkomen aan uitstootboetes. Klinkt bekend, toch? Iedere Aston Martin-klant kreeg een Cygnet bij zijn bestelling en later komt er een elektrische versie. Tenminste, dat was het plan, maar zo ver kwam het niet.

De beoogde productie van 4.000 per jaar strandde nog voor er 150 stuks gebouwd waren. Het clientèle bleek toch niet zo’n trek te hebben in een Toyota iQ met AM-styling. Jammer voor Aston Martin, fijn voor de huidige en toekomstige bezitters/investeerders.

De Cygnet op Marktplaats

We hebben er weer even op moeten wachten, maar je kunt weer een Aston Martin Cygnet kopen op Marktplaats. Helaas ligt er geen V8 in, maar gewoon de 1,3-liter viercilinder met 98 pk. Dat lijkt me alsnog voldoende in een autootje van 988 kilo. En belangrijk: je kunt in de kroeg zeggen dat jouw Aston Martin 0,1 pk per kilo aan gewicht heeft.

Trap je de Cygnet op zijn staart, dan gebeurt er, eh, vrij weinig. Het torretje heeft 11,8 seconden nodig om aan de 100 km/u te komen. Heb je nog meer tijd om te accelereren, dan loop je bij 170 km/u tegen de begrenzer aan. Schakelen doe je met een handbak met zes versnellingen.

Het exemplaar op Marktplaats is in december 2011 gebouwd en heeft nog maar 11.394 kilometer gereden. Vanbuiten zien we een crème-achtige zilveren lak en 16-inch wielen. De binnenkant kleurt donkerbruin door de lederen bekleding. Zeg maar James May-spec. Naast de tellers en knoppen op het middenconsole zit er een Garmin-schermpje vlak boven het ventilatierooster bij de bestuurder. Hier kun je de navigatie op instellen.

Wat kost de kleinste Aston Martin ooit?

De enige Aston Martin Cygnet die je op dit moment op Marktplaats kunt kopen, staat te koop bij een dealer in Nunspeet. Hij vraagt € 47.500 voor de omgebouwde iQ. Dat lijkt me een eerlijke vraagprijs. Eerder stond er een te koop voor € 44.500. En dan heeft deze Cygnet nog geen 12.000 kilometer rijervaring. Is dit een occasion waar we later van gaan zeggen ‘hadden we maar…’ of kun je hem beter aan je voorbij laten gaan?