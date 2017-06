Team Afrojack is klaar voor Gumball 2017

Mister Afrojack gaat niet met één, niet met twee, maar met drie auto's de Kauwgombal 3000 onveilig maken dit jaar.

De rijkeluisrally aller rijkeluisrallies gaat bijna beginnen en dus zien we steeds meer dikke karren op het web verschijnen met grappige wraps. Vandaag is het de beurt aan de mannen van Team Afrojack, zij gaan met drie auto’s op pad.

De mannen van JD Customs hebben de auto’s van Team Afrojack klaargemaakt. Het zijn twee Audi’s RS6 (rijtest) en een Ferrari 488 Spider (coupé rijtest) geworden met een olijke strandprint. De wrap is zo aangebracht dat het net lijkt of de mensen in de auto op een strandstoeltje in het zand zitten, maar dan met een paar honderd kilometer per uur over de snelweg. Guitig toch? Al zou die wrap stiekem beter staan op een Chiron, als je het mij vraagt. Of op een Lamborghini Aventador S, maar daar paste de Afrojas niet in helaas.