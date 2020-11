Dit moet Lewis Hamilton doen om kampioen te worden - Autoblog.nl

De GP van Turkije belooft een interessante race te worden, niet in de laatste plaats door het kampioenschap. Dit moet Lewis Hamilton doen om kampioen te worden.

Voor vandaag staat de GP van Turkije gepland. Als eerste een kleine reminder: de race begint al om 11:00! De legende wil dat onze F1-redacteur @jaapiyo vanmiddag op bezoek gaat naar zijn oma en met Ome Chase en Ome Recep heeft kunnen regelen dat het circus wat eerder begint. Zo zit onze Jaap op tijd aan de Bosche Bollen kan.

Spannende race

De race gaat sowieso een spannende worden. Want er zijn een paar dingen anders dan anders. Zo staat Lance Stroll op pole position. Jazeker, de Racing Points deden het heel erg goed in de regen, Perez stond derde. Max Verstappen zit daar tussenin. Het gaat dus in elk geval erg spannend worden bij de start.

Maar er gebeuren zoveel dingen. Bij Alexander Albon staat de druk nog vol op de ketel. De afstand tot teammaat Verstappen viel heel erg mee dit weekend. Veel ogen zullen op de Thais-Britse coureur gericht zijn, want eigenlijk racet hij inmiddels in geleende tijd. Maar het meest belangrijke is dat Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel kan pakken en zo op gelijke hoogte kan komen met Michael Schumacher.

Dit moet Hamilton doen om kampioen te worden

Lewis Hamilton heeft er een handje van om bij de eerste mogelijkheid om wereldkampioen er een rommeltje van te maken. Daar lijkt het vandaag weer op, want de recordcoureur start vanaf slechts vanaf P6, terwijl hij normaliter een abonnement heeft op de eerste startrij.









Maar de kans of Lewis Hamilton wereldkampioen gaat worden in Turkije, hangt vooral af van zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Omdat de kans aanzienlijk is dat het een chaotische race gaat worden, nemen we alle mogelijke scenario’s met je door!

Scenario’s voor Hamilton om kampioen te worden:

Bottas wint de race én rijdt de snelste ronde

Dan wordt de race beslist bij de volgende GP (Bahrein) Bottas wint de race, Lewis is tweede

Hamilton is kampioen Bottas wordt tweede, maar rijdt de snelste ronde

Lewis Hamilton moet minimaal vierde worden Bottas wordt tweede

Hamilton moet vierde worden, of vijfde met snelste ronde Bottas wordt derde en rijdt de snelste ronde

Hamilton moet minimaal vijfde worden Bottas wordt derde

Lewis moet minimaal als zesde finishen Bottas eindigt als vierde, maar rijdt de snelste ronde

Lewis moet minimaal zevende worden Bottas finisht als vierde

Hamilton moet achtste worden (met snelste ronde) of zevende (zonder) Bottas wordt vijfde, maar pakt de snelste ronde

Hamilton moet minimaal P8 pakken Bottas wordt vijfde

Hamilton moet de negende positie pakken in de snelste ronde (of de achtste positie) Bottas wordt zesde, maar pakt de snelste ronde

Hamilton moet de negende plaats halen Bottas wordt zesde, maar pakt NIET de snelste ronde

Hamilton moet minimaal 1 puntje pakken (P10 dus) Bottas wordt zevende of lager

Maakt niet uit wat Hamilton doet, hij is dan kampioen.

Nogmaals: de race gaat vandaag al om 11:00 uur van start!