Motornieuws 2021: MV Agusta + meer Ducati nieuws - Autoblog.nl

November is traditioneel de maand van de EICMA in Milaan, nu die niet doorgaat druppelt de hele maand het 2021 motornieuws binnen.

MV Agusta Superveloce 75 Anniversario

In het jaar dat het roemruchte merk MV Agusta 75 jaar bestaat brengt MV een speciale gelimiteerde versie op de markt. Dit model draagt dan ook de naam 75 Anniversario. Als basis heeft het merk uit Varese de F3 800 Superveloce gebruikt.

Het model deelt dan ook de driecilinder in lijn van de Superveloce 800. Deze maakt ook hier 147 pk bij 13.000 tpm en helpt de MV aan een topsnelheid van ruim 240 km/u. Dat is vooruitgang na 75 jaar. Dat een nieuwe 800cc motor van het merk nu minder snel gaat dan het 20 jaar oude 750cc besje uit de Autoblog Garage…

Maar zoals het een Italiaanse special limited edition betaamt is er een speciale kleurstelling die leunt op Italiaans vlagvertoon. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het er tamelijk briljant uitziet. Die matzwarte uitlaat(demper) blijft ons favoriete stylingelement dat schaamteloos teruggrijpt naar het verleden. Heerlijk!

Het geheel wordt gecompleteerd door een genummerde plaquette op de kroonplaat. De Anniversario is vanaf vannacht te bestellen op de website van MV Agusta zelf. Prijzen vanaf € 25.000,- . Er komt vast nog meer motornieuws voor 2021 van MV Agusta maar dit is in ieder geval alvast een visueel aantrekkelijk startschot.

De Ducati kraan druppelt door met 2021 motornieuws

We schreven het vorige week al. Ducati heeft ervoor gekozen om in verschillende afleveringen ons blij te maken met het 2021 motornieuws. Deze week was de rest van de Scrambler range aan de beurt, alsmede de Xdiavel range.

Bij de Scrambler zien we wederom een nieuwe versie die vooral een extra plekje inneemt op de prijslijst zonder echt wereldschokkend nieuw te zijn. Nieuwe kleuren vooral en direct de 2021 prijzen. De Scrambler Nightshift 800 en de Scrambler Desert Sled waar we het over hebben zijn natuurlijk nu ook klaar voor Euro5, net als de rest van de Ducati range. Die nieuwe kleurstelling van de desert sled met gouden/witte/rode/blauwe accenten is wel een mooie toevoeging.

scrambler desert sled

scrambler nightshift

De XDiavel krijgt twee nieuwe varianten met de XDiavel Dark en de XDiavel Black star. Vorm boven functie, dat label past de XDiavel wel. Maar dat geldt voor de meeste ‘cruisers’, zelfs voor de power varianten waar we de XDiavel zeker onder mogen scharen. Hoe die twee nieuwe versies eruit zien? Check de afbeeldingen hieronder

black star

dark

Zoals gezegd gooit Ducati ook gelijk de prijzen online, bij deze de 2021 prijzen voor deze modellen:

XDiavel Dark € 23.690

XDiavel Black Star € 29.590

Ducati Scrambler Nightshift € 12.490

Ducati Scrambler Desert Sled € 13.490

Ongetwijfeld volgende week meer nieuws. Suzuki heeft waarschijnlijk aankomende week het een en ander te melden.