Dit Nederlandse autofeestje gaat helaas niet door

Jammer, maar een begrijpelijke keuze. Bovendien was het te verwachten.

Zo’n beetje elk (groot) evenement gaat dit jaar niet door. In sommige gevallen simpelweg omdat het moet, in andere gevallen een stukje preventie of omdat de organisatie het niet rond krijgt. Zo is vandaag bekend geworden dat het Concours d’Elegance op Paleis Soestdijk dit jaar niet doorgaat. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt in De Nationale Autoshow van BNR.

Het prestigieuze autofeestje zou dit jaar in eerste instantie eind augustus plaatsvinden. De vastgestelde datum moest overboord vanwege het coronavirus. Vanaf 1 september gelden er nieuwe versoepelingen en mogen (kleine) events georganiseerd worden in aangepaste vorm. Men had dan ook voor ogen om het Concours d’Elegance op Paleis Soestdijk te verplaatsen naar september. Helaas voor de organisatie is het niet gelukt om tijdig een vergunning te krijgen.

Het is gewoon heel erg moeilijk om een vergunning te krijgen en je wilt er toch een mooi autofeest van maken. Er zijn zoveel moeilijkheden, dat we het niet zien zitten Jan-Peter Nijmeijers, organisator

Concours d’Elegance op Paleis Soestdijk

Het autofeestje werd jarenlang georganiseerd op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Vorig jaar werd was het event voor het eerst op een nieuwe locatie: Paleis Soestdijk in Baarn. De eerste editie van deze nieuwe vorm van het Concours d’Elegance vond in augustus 2019 plaats.

De ambitie is om het Concours d’Elegance volgend jaar eind augustus te organiseren. De organisatie mikt op het laatste weekend van deze maand in 2021. Vanmiddag is het hele gesprek te volgen vanaf 15:00 in De Nationale Autoshow op BNR.

Foto: Jaguar XJ220 op Concours d’Elegance in Apeldoorn, 2018. Via @autoblogger op Autojunk