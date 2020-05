Tesla Model 3 Cabrio: maak populaire EV tot unieke EV

Met een cabrio weet je zeker dat je niet dezelfde Tesla Model 3 als de buurman hebt.

De Tesla Model 3 was dé elektrische topper van vorig jaar. Was het nog een zeldzame verschijning in januari 2019. De maanden daarna regende het leveringen en inmiddels is de elektrische auto zo vanzelfsprekend als een lantaarnpaal langs de Nederlandse wegen.

Je kunt een beetje spelen met de kleuren en velgen, maar heel divers zijn de configuraties niet. Daardoor lijken de Tesla Model 3’s enorm op elkaar. Met name de grijze exemplaren zijn in overvloed te spotten. Wat moet je dan doen om nog een beetje op te vallen? De Tesla Model 3 Cabrio is het antwoord op alle vragen die je niet had.

Het Amerikaanse bedrijf Newport Convertible Engineering is verantwoordelijk voor het bouwen van de Tesla Model 3 Cabrio. Als je een Model S hebt kun je ook bij dit bedrijf terecht. Autoblog-lezers die inmiddels tot het meubilair behoren kunnen zich misschien nog wel de SUV cabrio van deze firma uit 2007 voor de geest halen.

De ombouw is niet goedkoop. Voor 29.500 dollar maken ze een handmatige softtop. Een elektrische dakconstructie kost 39.500 dollar. In beide gevallen moet je zelf de Model 3 leveren.

De aankondiging van deze Model 3 Cabrio komt wat ongunstig. Het bedrijf is namelijk twee tot drie maanden bezig met de ombouw. Terwijl we nu precies in de maanden zitten met mooi weer. Misschien een leuk idee voor 2021? Wel even overleggen met de baas voordat de zaag in het dak van je elektrische leaseauto gaat..