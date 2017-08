Dit nieuwe preventiebord moet dode honden voorkomen

Het eerste bord is te spotten in Emmen.

De Dierenbescherming heeft een nieuw waarschuwingsbord gemaakt. Het eerste bord werd geplaatst in Emmen. Nog zo’n 100 borden zullen in de rest van Nederland worden geplaatst. Het is een variant op het bekende Auto op slot – Buit eruit!-bord. Het woordje ‘buit’ is in dit geval vervangen voor ‘hond’.

Nog steeds komt het jaarlijks voor dat er honden sterven door nalatigheid van de eigenaar. Op een warme zomerdag loopt de temperatuur in de auto rap op. De Dierenbescherming hoopt met dit nieuwe bord hondenbezitters alert te maken. ‘Hond eruit‘ kun je overigens ook vervangen voor ‘Baby eruit’. Er zijn tevens ouders die hun kleine kroost achterlaten in de auto met soms fatale gevolgen.

Bij een temperatuur van 21 graden is het binnen 10 minuten zo’n 31 graden in een auto. Na een halfuur is de temperatuur opgelopen tot circa 40 graden. Bij een buitentemperatuur van 27 graden is het in een auto binnen 10 minuten een benauwde 37 graden.