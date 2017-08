Politie tikt autoruit in, Dordtse moeder boos. Terecht?

De vraag is natuurlijk: zou dat snoertje bij het oor van de agente daadwerkelijk ergens aan bevestigd zijn?

Zomermageddon heeft weer toegeslagen. Hoewel de echte hitte alweer voorbij lijkt te zijn in ons land (persoonlijk hoop ik dat er nog een hoge druk gebiedje deze kant op waait) zijn de temperaturen buiten nog steeds aangenaam. Dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Kinderen en beesten worden niet zelden gebraden in een afgesloten, hete auto.

Nissan heeft daar nu een oplossing voor bedacht, maar het duurt nog even voordat die in alle auto’s zit. Daarbij werkt het niet in alle gevallen, bijvoorbeeld als een volwassene bewust besluit het wezen waar zorg voor moet worden gedragen in de auto te laten zitten.

Dat was bijvoorbeeld zojuist het geval in Dordrecht, waar de politie een ruitje intikte van een geparkeerde auto om een baby eruit te halen. De baby werd gechecked op schade door ambulancemedewerkers, maar bleek oké te zijn. De dreumes lag lekker te slapen achterin de auto.

De moeder die zich even later bij het voertuig meldde, was volgens het AD absoluut niet te spreken over de sterke arm van de sterke arm die haar autoruit heeft vernaggeld. Ze claimt dat ze alleen even naar de winkel wilde om een cadeautje te kopen en zag dat haar kind lag te slapen, dus besloot ze de kleine niet wakker te maken:

“Je leest weleens dat iemand zijn kind in een snikhete auto achterlaat en dan weggaat. ‘Wat een idioten’, denk je dan. Het was zeker niet heet binnen. Volgens de agenten was het 40 graden in de auto, maar dat is absoluut niet waar. Ik vind dit absoluut niet leuk en ben best wel een beetje boos, want de reparatie van deze ruit kost een hoop geld.”

De politie claimt echter uit voorzorg gehandeld te hebben:

“Welzijn van kinderen gaat boven alles. Kinderen kunnen niet voor zichzelf opkomen, dus dan doen wij het. Zo’n kapot ruitje kan wel weer geplakt worden.”

De ouders van het kind moeten trouwens niet alleen de ruit vervangen, maar zich binnenkort ook melden bij de instanties die hun gaan vertellen hoe je een kind moet opvoeden. De politie heeft namelijk een zogenaamde ‘zorgmelding’ gedaan.

Op de sociale media geven de meesten de politie gelijk, maar het lijkt er toch op dat ze hier een tikje overijverig zijn geweest. Of is dat scorebordjournalistiek? Laat je licht schijnen over de kwestie, in de comments.