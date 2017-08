Explosie Sorento heeft een bijzondere oorzaak

Deze SUV is afgeschreven door een lullig, maar levensgevaarlijk foutje.

Barbecuen met mooi weer is niet alleen in Nederland een heet dingetje. Ook in de VS kunnen ze er wat van. Als je spullen voor de barbecue gaat vervoeren is het wel belangrijk dat je dit veilig doet. Checken of de gasfles niet openstaat bijvoorbeeld. Een stel vergat dit te doen, met een flink ongeluk tot gevolg.

De gasfles stond open en de vrouwelijke passagier besloot tijdens de rit naar huis een sigaret op te steken. Deze actie bracht een explosie teweeg. De bestuurder verloor de macht over het stuur en de SUV kwam tegen een paal tot stilstand. Wonder boven wonder raakten beide inzittenden niet levensgevaarlijk gewond. Wel moesten de twee naar het ziekenhuis vanwege opgelopen brandwonden.

De explosie heeft de auto zwaar beschadigd. Het dak klapte er nog net niet af en de vooruit van de auto kwam in zijn geheel los.

Fotocredit: Orlando Police via Twitter