“Renault komt met verantwoord busje voor bezorgers”

Met wat reclamestickers valt het nog op in het straatbeeld ook.

Het zijn veelal dieselbusjes die ingezet worden door bezorg taken. Binnen deze sector is een ware omslag gaande. Bedrijven kijken naar duurzame oplossingen om de boel te vergroenen. Bezorgen met een elektrische scooter bijvoorbeeld, of wat te denken van de opkomst van de elektrische vrachtautootjes.

Renault doet zijn bijdrage met deze EZ-FLEX. Een elektrisch bestelbusje die vooral in de stad uitkomst moet bieden. Het busje is 3,86 meter lang, 1,65 meter breed en 1,88 meter hoog. Over exacte liters aan ruimte achterin zegt Renault niet veel, maar voor de kleinere bezorgklussen moet de EZ-FLEX prima inzetbaar zijn. Door zijn geinige vormgeving en een draaicirkel van 4,5 meter heeft Renault er alles aan gedaan om van de EZ-FLEX een busje te maken die zich thuisvoelt in de stad.

Het is niet bekendgemaakt wat voor elektrische aandrijflijn Renault voor de EZ-FLEX heeft gebruikt en wat de accucapaciteit is. Wel laat het merk weten dat het elektrische busje een actieradius kent van 150 kilometer. Het is niet alleen een concept. Renault gaat de EZ-FLEX als experiment uitlenen aan geselecteerde bedrijven in Europa die de komende twee jaar met het ding aan de slag kunnen.

Met zijn compacte vormgeving en beperkte actieradius mikt Renault op korte ritjes. Daar zal de prijs ook naar moeten zijn, mocht de auto ooit op de markt komen. De specs zijn voorlopig niet heel aantrekkelijk te noemen voor bedrijven die een elektrisch busje als aanbesteding overwegen. 250 of 350 kilometer range zou de EZ-FLEX al een stuk beter inzetbaar maken.